El Servicio de Mediación del Poder Judicial presenta balance de 20 años de trabajo

El Servicio de Mediación del Poder Judicial de República Dominicana presentó este jueves un balance del trabajo realizado, con motivo de celebrarse su aniversario 20.

De acuerdo a una nota de prensa, la institución resaltó que ha asistido a más de 270,000 personas y realizó 50,000 sesiones, como modelo de justicia voluntaria a través del cual se lograron materializar unos 30,000 acuerdos amistosos de conflictos que no fueron judicializados.

La entidad califica como positivos estos resultados y los asocia a su compromiso con la justicia inclusiva, eficiente y centrada en las personas, un pilar para el acceso oportuno, la paz social y la resolución dialogada de los conflictos en República Dominicana.

Este servicio ha impactado de manera directa a unas 70,000 personas mediante el impulso de soluciones pacíficas y consensuadas entre las partes, conforme indica la nota.

Impacto y alcance

La mediación, cuyo uso fue declarado política pública por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante la Resolución núm. 402-06, del 9 de marzo de 2006, impulsa su aplicación en los tribunales.

La entidad destacó que ese método de resolución de conflictos se ha consolidado como una forma efectiva para resolver conflictos sin necesidad de llegar a los tribunales, lo que permite obtener soluciones rápidas, consensuadas y propuestas por las personas vinculadas a la controversia.

Cobertura y especialización del servicio

El primer Centro de Mediación Familiar (Cemefa) fue habilitado el 26 de abril de 2006, en el sector Gascue, Distrito Nacional, marcando el inicio del servicio y constituyéndose en un hito para la justicia dominicana.

El Poder Judicial subrayó que cuenta con 16 centros de mediación judicial con cobertura del servicio en los departamentos judiciales del Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y San Pedro de Macorís atendidos por mediadores y mediadoras certificados con alta especialización técnica.

Indicó que el servicio de mediación tiene cobertura en todas las Casas Comunitarias de Justicia, espacios orientados a la prevención de conflictos, la educación ciudadana y la articulación interinstitucional.

Los casos atendidos abarcan materia civil, familiar, comunitaria y penal, destacando casos de guarda, alimento, régimen de visitas, autoridad parental, cobros, inquilinato, convivencia comunitaria, temas de condominio, así como estafas, abuso de confianza, amenazas y otros conflictos de menor cuantía.

Para el año 2024 y dando continuidad al acuerdo suscrito con el Centro Casas Comunitarias de Justicia, se habilitan los centros de mediación en Santiago (Hato del Yaque) y Puerto Plata, completando la totalidad de las casas que ofrecen el servicio.