MP solicita prisión preventiva para dos de los detenidos por incendiar a un gato en Sabana Perdida

Momento en que los detenidos rociaban el animal con una sustancia inflamable (presumiblemente gasolina). ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para dos jóvenes y el envío a un centro de rehabilitación para tres menores detenidos por rociar una sustancia inflamable y prenderle fuego a un gato al que ocasionaron quemaduras, en un hecho ocurrido en el sector El Majagual, de Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte.

La solicitud fue depositada este jueves ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.

El arresto de los involucrados se produjo por agentes de la Policía Preventiva y el Departamento de Protección Animal y Medio Ambiente de la Policía Nacional, luego de la circulación del video que muestra el acto de crueldad animal. El caso ocurrió a final del pasado año.

El organismo persecutor indicó mediante una nota de prensa que por el caso fueron detenidos Dariel Guzmán Silva, de 23 años de edad, y Obie Jiménez Zabala, de 21 años, así como otros tres adolescentes de 16 años de edad, quienes son imputados de violar los artículos 17, 18, 19, 60.9 y 61.15 de la Ley No. 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, que tipifican la crueldad animal.

Indicó que los detenidos son señalados como autores de haberle rociado la sustancia inflamable al gato (presumiblemente gasolina) y luego prenderle fuego, ocasionándole quemaduras en el cuerpo, según se observa en un video que circula en las redes sociales, el cual forma parte de las evidencias del caso.

Bajo custodia

Precisó que la enlace nacional de Protección Animal del Ministerio Público, Roxanna Reyes Acosta, dijo que los cinco imputados están bajo custodia para ser presentados ante los tribunales correspondientes.

Explicó que los adultos serán sometidos a la justicia vía la jurisdicción ordinaria ante un tribunal de Santo Domingo Este y a los menores de edad se le solicitará la imposición de medidas cautelares ante la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.

En coordinación con Reyes Acosta, la investigación es realizada por la fiscal Iluminada Gómez, de la Fiscalía Comunitaria de Sabana Perdida.