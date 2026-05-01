Ministerio Público somete a la justicia a hombre que se hacía pasar por fiscal y abogado

El hombre enfrenta cargos por estafa, usurpación de funciones, así como por crímenes y delitos de alta tecnología. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público sometió a la justicia y solicitó prisión preventiva contra un hombre que se hacía pasar por abogado y fiscal en ejercicio para estafar a varias personas.

Se trata de Enercido Amaurys Heredia González, quien fue arrestado en flagrante delito dentro de las propias instalaciones del órgano persecutor, por lo que enfrenta cargos por estafa, usurpación de funciones, así como por crímenes y delitos de alta tecnología.

Por estos hechos, la entidad ha identificado al menos cuatro víctimas directas, las cuales fueron perjudicadas con decenas de miles de pesos dominicanos. También se detectó una tentativa de extorsión por RD$150,000.

Delitos

Según la instancia depositada por el Ministerio Público ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, la investigación contra Heredia González determinó que, durante al menos los últimos dos años, el imputado operó un esquema delictivo de suplantación de identidad, estafa, chantaje y extorsión "de manera sistemática y deliberada".

Además, las pesquisas establecen que, para cometer los hechos, el procesado se hacía pasar ante sus víctimas como fiscal en ejercicio del Ministerio Público y abogado habilitado, condición que no posee, según certificaciones de la Secretaría General del propio órgano persecutor y de una universidad.

La investigación sostiene que Heredia González utilizaba un número de WhatsApp, configurado con el logo oficial del Ministerio Público como foto de perfil, para remitir citaciones falsas a sus víctimas, involucrándolas en supuestos casos de homicidio, con el propósito de cobrarles honorarios anticipados por representación jurídica inexistente.

En los casos más graves, las extorsionaba bajo amenaza de arresto inminente.

Perfil falso

En el proceso investigativo del Ministerio Público, Amaurys Heredia González figura como estudiante activo de la carrera de Derecho en un centro universitario, sin título profesional, lo que se confirmó durante un registro personal en el que le fue ocupado su carné de estudiante.

De acuerdo con el órgano persecutor, el imputado conocía a sus víctimas y les informaba que se había convertido en abogado, poniéndose a su disposición.

"Para cometer los hechos, les hacía promesas de gestionar asuntos jurídicos, por los cuales cobraba sumas en pesos y dólares. Algunas de las víctimas recibieron mensajes vía WhatsApp donde eran citadas por su supuesta vinculación con hechos criminales", explicó el Ministerio Público.

El imputado también se ofreció como abogado defensor de una de las víctimas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y negoció honorarios que redujo de RD$300,000 a RD$40,000, solicitando RD$10,000 como anticipo.

La investigación reveló que el pasado 29 de abril de 2026, a las 9:03 de la mañana, el acusado se presentó junto a una de las víctimas en la sede central del Ministerio Público, insistiendo en cobrar el saldo restante y mencionando detalles personales del entorno familiar de esta como mecanismo de presión.

Momentos después, al consultar en la recepción por un supuesto fiscal, el personal confirmó que no existía.

El procurador fiscal Miguel Collado García, quien se encontraba en la oficina, al percatarse de que el imputado estaba estafando y presionando a la víctima con una citación falsa a la Pepca, procedió a arrestarlo en flagrante delito dentro de las instalaciones del Ministerio Público.