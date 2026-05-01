El Juez decidirá el 15 de junio si envía a juicio a los hermanos Espaillat por colapso en Jet Set

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat salen de la sala de audiencia. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, informó que el próximo 15 de junio decidirá si envía o no a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, hecho ocurrido el 8 de abril de 2025 y que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

La lectura de la decisión fue fijada para las 10:00 de la mañana. El magistrado explicó que se reserva el fallo luego de escuchar la defensa material de Maribel Espaillat, así como las réplicas y contrarréplicas del Ministerio Público, la defensa técnica de los imputados, la parte querellante y representantes de las víctimas.

Durante la audiencia, Mejía señaló que el Código Procesal Penal establece un plazo de entre 30 y 45 días para emitir este tipo de decisiones.

Sin embargo, indicó que el tribunal optó por el plazo mínimo, en un esfuerzo de celeridad procesal.

El juez agregó que la audiencia no solo incluirá la decisión, sino también la entrega formal de la resolución debidamente motivada.

Defensa solicita envío a juicio

En la audiencia preliminar, la defensa de los hermanos Espaillat solicitó que el caso sea enviado a juicio de fondo, al considerar que es en esa etapa donde deben debatirse las pruebas y el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público.

El abogado Ramón Emilio Núñez afirmó que la defensa mantiene "profundo respeto por las víctimas" y reconoció que se trata de un caso de "alto impacto humano, social e institucional".

"En casos como este, la administración de justicia exige mayor rigor jurídico, prudencia y garantías", sostuvo.

Núñez añadió que la defensa no se opone a que el proceso avance a juicio de fondo, con el objetivo de que allí se discutan todas las pruebas, incluidas aquellas aún pendientes de revisión.

"Lo lamento, me duele el alma"

Durante la audiencia preliminar, Maribel Espaillat ofreció un relato de lo ocurrido la noche del colapso, describiendo cómo el techo cedió mientras se desarrollaba una actividad habitual de los lunes, dejándola atrapada bajo los escombros junto a su esposo y otras personas.

"Esa noche empezó como una noche normal... todo se veía tranquilo", recordó.

Narró momentos de angustia mientras solicitaba ayuda y se intentaban coordinar rescates dentro de la estructura colapsada. También indicó que su hermano, desde el extranjero, gestionó asistencia de emergencia al enterarse de la situación.

Espaillat explicó que fue rescatada con heridas visibles y trasladada a un centro médico, donde recibió atención junto a su esposo, quien sufrió lesiones de gravedad y requirió múltiples cirugías.

"Yo nunca perdí la fe", afirmó, al referirse al proceso de recuperación de su pareja, quien permaneció varias semanas en cuidados intensivos.

"Lo lamento, me duele el alma y pido fortaleza para todas las familias. Gracias, señor juez", expresó visiblemente afectada.

Finalmente, reiteró su pedido de justicia y el esclarecimiento de los hechos. "Todos queremos saber qué pasó realmente en el Jet Set", conluyó.