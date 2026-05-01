Sobrevivientes del Jet Set recuentan pérdidas y momentos bajo los escombros ante el tribunal

La etapa para dirimir el caso se encuentra actualmente en audiencias preliminares ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Durante la audiencia preliminar del caso Jet Set efectuada este viernes, víctimas y sobrevivientes del colapso hace un año del techo del centro nocturno ofrecieron testimonios sobre lo ocurrido la noche de la tragedia.

Anastasio Peguero Concepción narró que permaneció atrapado durante 13 horas bajo los escombros, con una pierna comprimida por una viga.

Según narró, en el hecho perdió a su hija, quien se encontraba en el lugar junto a su esposa. Esta última también quedó atrapada por alrededor de 11 horas.

El sobreviviente indicó que, mientras se encontraba bajo los restos, pudo observar las condiciones del techo tras el desplome. Según relató, las superficies estaban "enchumbadas de agua" y presentaban varillas en estado de oxidación.

Peguero explicó que decidió acudir ante las autoridades, pese al impacto emocional por la pérdida de su hija, por lo que consideró como "una falta de empatía" frente a lo sucedido.

Alrededor de 10 horas atrapada

Chrismarlyn Altagracia Encarnación, de 18 años, relató que permaneció cerca de 10 horas atrapada bajo los escombros.

La joven describió la experiencia como "bastante fuerte" y señaló que esa noche compartía en una mesa con otras nueve personas, de las cuales solo dos sobrevivieron.

Entre las víctimas mortales se encontraban su amiga más cercana, con quien mantenía una relación de más de 15 años y a quien consideraba como una hermana, así como la madre de esta, a quien también veía como parte de su familia.

Encarnación indicó que se enteró de ambas muertes tras salir del hospitall, una situación que la ha afectado profundamente.

Asimismo, expresó que estas pérdidas han dejado en su vida "lecciones de por vida" y que el proceso de asimilar la muerte de personas tan cercanas ha sido especialmente difícil.

Tres horas atrapada

Ana María Ramírez Peña, sobreviviente del colapso y fundadora del Movimiento Justicia por Jet Set, declaró que permaneció atrapada por más de tres horas y media, con la parte inferior de su cuerpo comprimida por un fragmento de gran tamaño del techo.

Según su testimonio, acudió al establecimiento acompañada de dos amigas, una de las cuales falleció.

Ramírez Peña sostuvo que en ningún momento perdió el conocimiento y describió la escena como "un verdadero infierno", por los gritos de auxilio y dolor de las personas atrapadas.

También afirmó que presenció la caída del primer fragmento del techo. Aseguró que, en ese momento, Maribel Espaillat -copropietaria e imputada- y su esposo se mostraban "nerviosos" e "intranquilos", mientras señalaban hacia arriba.

El juicio de fondo

Los testimonios fueron narrados durante el seguimiento de la audiencia preliminar, en la que el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, deberá decidir si envía o no a los imputados a un juicio de fondo.