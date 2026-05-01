Detectan fraude eléctrico en negocio de SDE que generaba pérdidas por más de RD$1.7 millones

El Gym Demolition generó pérdidas de RD$1.7 millones a Edeeste. ( FUENTE EXTERNA. )

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) detectaron irregularidades en el consumo de energía eléctrica en un establecimiento comercial ubicado en la avenida Charles de Gaulle, en este municipio, que generaban pérdidas estimadas en más de RD$1.7 millones.

De acuerdo con el informe técnico, el negocio identificado como Gym Demolition presentaba manipulación intencional en la acometida eléctrica y en el sistema de medición, con el objetivo de ocultar el consumo real de energía.

Las autoridades indicaron que la anomalía permitió establecer una energía no facturada ascendente a 126,047.76 kilovatios hora (kWh), lo que representa un perjuicio económico aproximado de RD$1,712,989.08.

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Acciones de las autoridades para combatir el fraude eléctrico

El caso forma parte de los operativos de fiscalización que ejecutan la Pgase y Edeeste, en coordinación con la Superintendencia de Electricidad (SIE), con el propósito de combatir el fraude eléctrico, especialmente en el segmento de grandes consumidores.

Edeeste informó que continuará reforzando estos operativos en su zona de concesión, con énfasis en los sectores comercial e industrial, donde se han detectado prácticas irregulares en el uso del servicio eléctrico.

Las instituciones reiteraron su compromiso con la protección del sistema eléctrico nacional y advirtieron que cualquier práctica fraudulenta será sancionada conforme a la Ley General de Electricidad 125-01.

Asimismo, exhortaron a los usuarios a regularizar su situación y a colaborar con las inspecciones, así como a reportar irregularidades a través de los canales oficiales de la distribuidora.