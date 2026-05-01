Los hermanos Espaillat piden llevar caso Jet Set a juicio de fondo para debatir mejor las pruebas

Los hermanos Maribel y Antonio Espaillat a la salida de la sala donde se conoce la audiencia preliminar del caso Jet Set. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat solicitó este viernes que el caso por el colapso del techo de la discoteca Jet Set sea enviado a juicio de fondo, al considerar que es en esa etapa judicial donde deben debatirse todas las pruebas y el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Durante la continuación de la audiencia preliminar, celebrada ante el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, los abogados de los imputados expusieron sus argumentos en respuesta a los señalamientos del órgano acusador.

El abogado Ramón Emilio Núñez, defensor de los Espaillat, expresó que la defensa mantiene "profundo respeto por las víctimas" y reconoció que se trata de un caso de "alto impacto humano, social e incluso institucional".

"En casos como estos con tanto impacto, esa administración de justicia exige mayor rigor jurídico, mayor prudencia y mayor garantía", afirmó.

No se oponen a juicio

Núñez explicó que la defensa "no se opone" a que el proceso sea enviado a juicio de fondo si el tribunal así lo considera, con el objetivo de que allí puedan ser debatidas todas las pruebas, incluidas aquellas que aún están pendientes de revisión.

"Que el caso sea enviado a juicio de fondo para que sea allí donde el contenido sea debatido", expresó, al indicar que esto permitiría que "la verdad pueda emerger" en un escenario que calificó como "contradictorio".

El abogado precisó que esta posición no implica una renuncia a los derechos que la ley reconoce a los imputados, sino que busca garantizar la tutela efectiva del derecho de defensa y de pruebas, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal y la Constitución.

Abogado afirma que no hubo dolo

De su lado, el abogado Miguel Valerio centró parte de su intervención en cuestionar la existencia de dolo en los hechos imputados.

"El dolo es conocer que la conducta puede producir un mal. Si hay una prueba difícil es determinar la intención de la persona cuando comete un hecho", expresó.

Valerio sostuvo que, aunque se ha señalado la existencia de lluvias y goteras en el local, "es imposible que esos señores sabrían que esas goteras provocarían el derrumbe, eso sería estructuralmente imposible".

Agregó que los imputados interpretaron la situación como "un problema de mantenimiento e intentaron corregirlo", sin prever un desenlace fatal.

El jurista también destacó la presencia constante de los hermanos Espaillat en el establecimiento, incluso la noche de los hechos.

"Maribel y su esposo estaban ahí. ¿Cómo es posible que los señores Espaillat, compartiendo siempre, querían que eso pasara? Nadie acepta un atentado que atenta sobre su propia vida", argumentó.

Valerio manifestó que sus defendidos lamentan lo ocurrido y aseguró que "también no se sienten tranquilos con lo que ocurrió, han sido tan víctimas como los otros", al tiempo que llamó a respetar el proceso judicial.

En conclusión, sostuvo que "aplicando cualquier medición de lo que ocurrió, jurídicamente es imposible que se pruebe homicidio voluntario", como el que alegan las víctimas que sucedió.