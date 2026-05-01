Tribunal impone penas de hasta siete años a miembros de red de narcotráfico

Los condenados deberán cumplir la pena en la cárcel Najayo. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó a siete y cinco años de prisión a varios miembros de una red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en el año 2020.

El Ministerio Público informó que entre los sentenciados figuran Jorge Luis Herasme y Ramón Eduardo Peña Reyes, quienes deberán cumplir siete años de prisión cada uno.

Mientras tanto, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Elizabeth Spataro Rodríguez, María Mercedes Ramona Estrella y Sarai Esther Herasme Estrella fueron condenados a cinco años, con suspensión de la pena.

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El órgano persecutor señaló que todos deberán pagar multas de entre 200, 150 y 100 salarios mínimos y cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal.

No obstante, los procesados con suspensión de la pena deberán cumplir una serie de reglas, entre ellas no volver a participar en actividades relacionadas con los delitos por los que fueron sancionados.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones, deberán cumplir la pena en prisión, específicamente en los centros para hombres y mujeres ubicados en Najayo.

El tribunal también declaró culpables a las siguientes compañías: Upper Promotion, S.R.L.; J&H Administración y Servicios, S.R.L.; H&S Inmobiliaria, S.R.L.; Inversiones y Servicios Jorge y María, S.R.L.; Corporación de Crédito Corona Cocreco, S.R.L., y Lush, E.I.R.L.

A dichas entidades se les impuso una multa de 200 salarios mínimos.

Por este caso también fueron condenados en sentencias anteriores Manuel Alejandro Puig Pérez, Jorge Elías Medina Muñoz, Ángelo Spataro Rodríguez, Luis Jiménez, alias Bonsai o Luis Hookah, y Domingo Adalberto Ventura González.

Asimismo, las empresas Agente de Cambio Estrella, S.A.; Spataro Italian Foodmarket, S.R.L.; Nayali Moda Italiana, S.R.L.; Kerabo Dominicana, S.R.L.; Mars Production & Entertainment, S.R.L. y Ardorys Dominicana, A.R.L.

La red criminal

El Ministerio Público recordó que la estructura criminal fue desmantelada el 16 de marzo de 2020. Los arrestos se ejecutaron después de que las autoridades interceptaran una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, procedente de Colombia, que transportaba 700 paquetes de clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, el 27 de octubre de 2021, se realizaron una serie de allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, así como en Santiago, San Cristóbal y Punta Cana, en propiedades vinculadas a la red, durante una labor conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).