Imponen prisión preventiva a imputado en caso Senasa que intentó irse a Estados Unidos

Fachada de la sede del Seguro Nacional de Salud (Senasa). ( FUENTE EXTERNA )

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente, impuso este viernes 18 meses de prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, imputado en el caso de presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según la orden del juez, la medida de coerción deberá ser cumplida en el centro penitenciario de Las Parras.

El arresto de Guzmán Vásquez se produjo la noche del viernes 24 de este mes, cuando intentó salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno.

Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa, está señalado por el Ministerio Público como uno de los integrantes de una supuesta estructura criminal que habría ejecutado fraudes a través de autorizaciones médicas irregulares.

Autorizaciones fraudulentas

De acuerdo con la investigación, al imputado se le atribuyen autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, sumando un total de 4,363, correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, con un monto acumulado de al menos 41,125,551.02 pesos.

MP asegura que hay varias redes

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, sostuvo que el fraude contra Senasa se habría ejecutado a través de varias redes criminales.

Una de ellas, presuntamente liderada por Guzmán Vásquez, mientras que sobre otra estructura indicó que no puede ofrecer detalles para no afectar el curso de las investigaciones.

Camacho afirmó que el Senasa "fue atacado por varios frentes", lo que ha llevado al Ministerio Público a desarrollar múltiples líneas de investigación de manera simultánea.

Por este caso, ya existen otros imputados a quienes también, hace meses, se les impuso prisión preventiva por 18 meses, en un proceso que involucra presuntas irregularidades que alcanzarían los 15 mil millones de pesos, mediante alegados tratamientos inventados, incrementos fraudulentos de facturaciones y sobretratamientos a pacientes.

Entre los señalados figura el exdirector de la entidad, Santiago Hazim, identificado por las autoridades como uno de los vinculados a la red investigada.