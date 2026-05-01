El Segundo Juzgado de la Instrucción de San Francisco de Macorís ratificó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra una joven de 22 años, procesada por la muerte de su hermana menor, de 13 años, durante un conflicto familiar.

La imputada, Ankelsy Valerio de Jesús, deberá continuar cumpliendo la medida mientras avanzan las investigaciones del caso.

A su salida del tribunal, Ankelsy Valerio de Jesús evitó ofrecer declaraciones sobre el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con el expediente, la joven está acusada de quitarle la vida de varios disparos a su hermana, Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años.

En el mismo incidente también resultó herido Enmanuel Núñez Batista, quien sufrió lesiones por proyectil de arma de fuego.

Cronología del proceso judicial

Tras ocurrir el hecho, la imputada abandonó la escena y permaneció prófuga durante varios días.

Posteriormente, la joven se entregó a las autoridades en La Vega, desde donde fue trasladada para el conocimiento de las medidas judiciales correspondientes.

El crimen ocurrió el 28 de enero del corriente año en el sector Los Solares de Duarte Arriba, en San Francisco de Macorís.