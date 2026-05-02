Ministerio Público arresta a hombre vinculado a presunta estafa inmobiliaria

El Ministerio Público informó este sábado que arrestó a Joan Fernando González Contreras, señalado como presunto implicado en una estafa inmobiliaria relacionada con el proyecto West Side Residences Punta Cana, desarrollado por la constructora Grupo Paceo LLC.

La institución informó que en las próximas horas depositará solicitud de medida de coerción contra el imputado ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

El arresto fue ejecutado por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), encabezada por la procuradora fiscal Andry de los Santos, en cumplimiento de la Orden Judicial de Arresto No. 2025-AJ0007854, emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con el apoyo de la Interpol.

El caso se originó a partir de una querella presentada el 3 de julio de 2024 por Holger Ariosto León Rivas, quien acusa al imputado y a la empresa de presunta violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, que sanciona la estafa.

Denuncia de un querellante

De acuerdo con la denuncia, el querellante negoció la compra de una villa en el referido proyecto por un monto de US$110,000, a ser pagado en un plazo de dos años. Indicó que inició los pagos el 21 de octubre de 2019, realizando abonos de US$5,900 y US$5,000, además de otros pagos posteriores por US$1,817, mediante transferencias bancarias.

El denunciante explicó que durante un tiempo recibió videos del supuesto avance del proyecto; sin embargo, a partir de octubre de 2021 dejaron de enviarle actualizaciones y recibos de pago. Posteriormente, tras verificaciones realizadas por representantes legales, se estableció que el proyecto no existe, motivo por el cual decidió interponer la querella.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.