Las autoridades arrestaron a ocho hombres de distintas nacionalidades, vinculados al decomiso de 1,670 paquetes de cocaína incautados el pasado 18 de abril en las costas de Pedernales.

Equipos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a efectivos de la Armada y la Dirección General de Migración (DGM), bajo la coordinación del Ministerio Público, arrestaron mediante orden judicial, en el Vacacional de Haina, a los venezolanos Pedro Marcano Larosa, Jeorge Luis Espina Vilchez y Yoenny Yaguar Ugaz.

También fueron detenidos Auderma José Salazar y/o Douglas Enmanuel Gutiérrez, Ronni José López, así como el colombiano Erick González González.

Mientras tanto, en el sector La Placeta, provincia de Azua, las autoridades arrestaron a los dominicanos Juan Daniel Cuevas y Wilbert Orlando Medina Medina, también vinculados al decomiso de la droga.

Los implicados habrían escapado en medio de una persecución y un tiroteo cuando eran perseguidos por oficiales, logrando abandonar la embarcación en las proximidades de playa Blanca, comunidad de Trudillé.

Los detenidos fueron trasladados bajo un amplio dispositivo de seguridad hacia la provincia de Pedernales para los fines legales correspondientes.

Investigación conjunta

Para la captura del cargamento de cocaína, que pesó 1,707.92 kilogramos, las autoridades contaron con el apoyo de los Estados Unidos a través de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JiatfsI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

"Estamos frente a estructuras criminales que emplean narcolanchas equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuyo modo operativo consiste en tratar de introducir a territorio dominicano grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica", enfatizó la DNCD.

Los detenidos fueron trasladados bajo un amplio dispositivo de seguridad hacia la provincia de Pedernales para los fines legales correspondientes.