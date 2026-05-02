La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó presentación periódica y una garantía económica de 300 mil pesos, a través de una compañía aseguradora, contra el profesor señalado de presuntamente agredir sexualmente a una estudiante del Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz, ubicado en el sector ensanche La Fe, en el Distrito Nacional.

El acusado, identificado como Inocencio Lebrón Montero, también deberá cumplir con una orden de alejamiento con respecto a la presunta víctima.

El abogado José Paula, parte de la defensa del docente, explicó que el tribunal tomó la decisión, porque, además de la denuncia y una prueba psicológica, no existía un elemento de prueba periférico que acreditara lo expuesto por la demandante.

En ese sentido, afirmó que el caso contra el profesor carecía de fundamentos.

"No podemos seguir dañando imágenes, reputaciones y familias con denuncias sin fundamentos", aseveró.

Expediente incompleto

La abogada María Solano, también de la defensa, subrayó que los elementos de prueba presentado por el Ministerio Público, como presuntas conversaciones a través de Whatsapp, tampoco fueron suficientes para mantener al profesor bajo prisión.

No obstante, indicó que, aunque el docente saldrá en libertad, el caso ha afectado su imagen moral y psicológica, así como la de sus familiares.

El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva contra Inocencio Lebrón Montero. De acuerdo con la investigación, el imputado habría aprovechado la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

Además, el expediente sostiene que el profesor ejerció presión emocional sobre la estudiante, con la finalidad de que accediera a conductas de índole íntima, pese a que esta había manifestado de manera expresa su negativa.

El órgano acusador establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La medida de coerción dictada contra el docente se extenderá por seis meses, mientras continúan las investigaciones, ya que el proceso sigue abierto.

Lebrón Montero estaba detenido desde el 22 de abril en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.