Más de 850 dominicanos intentaron hacerse pasar por colombianos para viajar a Europa

Personal de Migarción Colombia camina entre pasajeros. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades migratorias de Colombia han activado una alerta máxima tras detectar una cifra escandalosa de fraude de identidad que involucra a ciudadanos de la República Dominicana.

Según un reporte exclusivo de Noticias RCN, más de 850 dominicanos han sido descubiertos utilizando cédulas y pasaportes colombianos 100 % reales, pero tramitados con datos falsos ante la Registraduría de ese país.

El objetivo principal de esta maniobra es aprovechar que a los ciudadanos colombianos no se les exige visa para ingresar a Europa, permitiendo a los extranjeros evadir los requisitos migratorios y viajar libremente por el territorio europeo.

De acuerdo con las cifras de Migración Colombia citadas por el medio colombiano, desde el año 2021 se han detectado 965 casos de obtención fraudulenta de identidad, de los cuales la inmensa mayoría —más de 850 casos— corresponden a dominicanos que intentaron hacerse pasar por colombianos.

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Mafias y métodos de detección

Detrás de este millonario fraude operan mafias organizadas que logran tramitar documentos verdaderos con información ficticia.

Solo en el último año, cerca de 180 casos han sido descubiertos gracias al reforzamiento de los controles en los aeropuertos.

Para identificar a los impostores, las autoridades realizan entrevistas rigurosas donde el acento suele ser el principal factor delator. "Se les pregunta por ciudades de nuestro país, por el himno nacional y no tienen ni idea", explicó Gloria Arriero López, directora de Migración Colombia, a Noticias RCN.

Además del análisis de lenguaje, se están empleando equipos especializados en grafología y biometría para verificar la autenticidad de los procesos.

Casos recientes

El reporte del medio colombiano destaca un incidente ocurrido recientemente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde dos dominicanos fueron expulsados tras intentar viajar a Europa utilizando residencias españolas falsas.

Aunque los individuos ingresaron a Colombia legalmente como turistas, las inconsistencias en su itinerario y documentación encendieron las alarmas de los agentes, revelando una vez más el crecimiento de este fenómeno delictivo.

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