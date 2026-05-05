Ángel Martínez es enviado a juicio de fondo por la acusación de difamación que le hace Faride Raful

Ángel Martínez habla con los miembros de la prensa tras salir del tribunal. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, ordenó este martes que sea enviado a juicio de fondo el creador de contenidos Ángel Martínez, acusado de difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Así lo confirmó a Diario Libre Miguel Valerio, abogado de la funcionaria, quien explicó que durante la audiencia se verificó que las pruebas presentadas fueron obtenidas de manera lícita y apuntan a la participación del imputado en difamaciones contra Raful.

Comentarios "misóginos"

El jurista dijo que en el caso relacionado con la vida privada de la ministra, se demostró que Martínez realizó "comentarios misóginos con los que atacó su honor al hablar sobre su vida sexual".

Mientras que sobre la vida pública, Valerio dijo que el acusado no logró probar sus afirmaciones sobre un supuesto "enclave" de la ministra con un narcotraficante, por lo que el juez decidió enviar el caso a juicio.

Faride Raful se encuentra entre varias personas que han presentado demandas por separado contra Martínez por difamación e injuria. Por este y los otros casos, el creador de contenidos tiene medidas de coerción.

Imputaciones del Ministerio Público

De acuerdo con la medida presentada por el procurador fiscal Merlin Mateo, adscrito a la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), Martínez incurrió en la violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al difundir imputaciones injuriosas y difamatorias contra Faride.

La instancia establece que el imputado realizó acusaciones falsas contra Raful y sin ningún fundamento, con el solo propósito de dañar su imagen pública y profesional.

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