De los 25,878 presos que hay en el país, 16,950.09 son preventivos

El titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, advirtió este martes que la alta cantidad de presos preventivos se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema carcelario dominicano, al punto de comprometer la operatividad, los traslados y las condiciones de habitabilidad en varios recintos.

En la actualidad, los Centros de Corrección y Rehabilitación concentran una población de 25,878 internos en todo el país. De ese total, 16,950.09 (65.5 %) corresponde a personas en prisión preventiva, mientras que 8,928 (34.5 %) ya ha recibido condena, según los más recientes datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), con corte a febrero del año en curso.

Durante una entrevista concedida para el programa de televisión, Hoy Mismo, Santana citó como ejemplo que en la fortaleza de La Vega hay unos 1,900 privados de libertad, de los cuales 1,600 son preventivos. Esta situación, obliga a movilizaciones constantes hacia los tribunales y genera una sobrecarga logística.

“Se me están llenando las prisiones de preventivos”, insistió, al señalar que la lentitud procesal mantiene a muchos internos meses sin juicio.

Organización interna de los centros penitenciarios

En cuanto a la organización interna de los centros, Santana explicó que el sistema aplica criterios de segmentación para reducir riesgos y fomentar la rehabilitación. La primera clasificación distingue entre preventivos considerados legalmente inocentes y condenados.

A esto se suma la separación por tipo de delito, reincidencia y edad. “No puedo mezclar a un reincidente con alguien que entra por primera vez, porque lo entrena, lo contamina”, afirmó.

También se diferencian los adultos jóvenes de los adultos mayores, así como los casos vinculados al crimen organizado, que permanecen en áreas de aislamiento.

Alimentación y condiciones en los recintos

Sobre la alimentación, Santana indicó que el servicio está coordinado con los Comedores Económicos, aunque reconoció dificultades operativas. Explicó que los alimentos son preparados en los propios recintos bajo supervisión de nutricionistas y autoridades, quienes prueban previamente la comida.

No obstante, señaló que el modelo actual ha generado inconvenientes de abastecimiento. “A veces hay problemas con camiones o desabastecimiento”, dijo, lo que ha obligado a coordinar con otras entidades como el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) para suplir productos faltantes.

Expansión del sistema carcelario

En materia de infraestructura, el director penitenciario informó que el Gobierno avanza en un plan de construcción y adecuación de recintos. Entre las obras en ejecución citó centros en El Seibo y otras localidades, además de un paquete de diez proyectos ya licitados que se espera concluir el próximo año.

Asimismo, adelantó que otras nueve instalaciones serán sometidas a licitación en el segundo semestre, mientras que el recinto de Pedro Corto, en San Juan, estaría listo en unos tres meses.

Santana subrayó que estos esfuerzos buscan aliviar la sobrepoblación y mejorar las condiciones del sistema, aunque insistió en que sin una reducción de la prisión preventiva y mayor celeridad judicial, las mejoras estructurales seguirán bajo presión.

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