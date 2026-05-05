Donni Santana, exembajador condenado por incesto, continúa fuera de la cárcel

Imagen de archivo del exembajador Donni Santana, quien fue favorecido con un permiso laboral siete años después de ser detenido por incesto, crimen por el cual fue condenado en todas las instancias. ( DIARIO LIBRE )

El exembajador Donni Santana, condenado a 20 años de prisión por violar sexualmente a su hijastra desde los 11 a los 14 años de edad, continúa fuera de la cárcel desde hace casi un año cuando fue beneficiado con un permiso laboral y cuya apelación a esa autorización no se ha podido conocer por artilugios procesales.

Según ha expresado el mismo Santana al salir de audiencias en las que se ha intentado conocer el recurso de apelación del Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), el aval que le otorgó el Colegio de Abogados en un principio y luego le revocó tras los cuestionamientos le fue concedido por una empresa en la que se dedica como cobrador compulsivo.

El último artilugio procesal presentado por el exfuncionario es un recurso de declinatoria por sospecha legítima ante la Suprema Corte de Justicia, que todavía se conoce, contra la Segunda Sala de la Corte Penal de la provincia San Cristóbal, apoderada para ventilar la impugnación del permiso laboral.

Los jueces de la Segunda Sala de la Corte recusados son Zeida Luisa Noboa Pérez, Luis Domingo Sención y Manuel de Jesús de la Rosa, que también fueron impugnados por Santana ante el Pleno de esa jurisdicción, lo que le fue rechazado el pasado año.

Lo que contempla el permiso

El permiso se le otorgó a Santana, siete años después de ser detenido por incesto, debido a un aval que presentó el CARD para que fuera docente en ese gremio y contemplaba que los días de semanas permaneciera en el CARD impartiendo docencia y fines de semanas y los días feriados recluido en prisión domiciliaria.

El consentimiento fue otorgado por el juez de la Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, y se empezó a ejecutar el 1 de junio del 2025.

Santana fue exembajador "presidente del Consejo Nacional de Fronteras" durante el periodo 2014-2018.

Fue condenado en el 2019 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, sentencia que fue ratificada por la Corte y luego por la Suprema Corte de Justicia.