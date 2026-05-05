La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de presuntamente solicitar sobornos a un testigo en el caso de corrupción vinculado al Seguro Nacional de Salud (Senasa), fue recesada por varios minutos la noche de este martes luego de más de seis horas de debates e incidentes procesales de la defensa, entre ellos que se permitiera el acceso a la prensa, lo cual fue rechazado.

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara es acusado por el Ministerio Público de recibir un soborno de 10,000 dólares por parte del exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán Acta.

Durante la jornada, la defensa técnica del imputado presentó una serie de incidentes que, en su mayoría, fueron rechazados por la jueza de la instrucción especial, Isis Muñiz.

Defensa pide acceso a la prensa

En el receso, Valentín Medrano, uno de los abogados de la defensa de Valdez Alcántara, explicó que entre los planteamientos realizados figura la solicitud de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la coerción, al considerar que el proceso debe ser público. A su juicio, la actuación del Ministerio Público en este caso resulta "exagerada, absurda y abusiva".

Asimismo, el abogado Albert Delgado y el propio Medrano pidieron el retiro del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, bajo el argumento de que no tiene jurisdicción en el proceso. Esta petición también fue desestimada por el tribunal.

Otro de los incidentes rechazados fue la solicitud de anular la instancia de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, encabezado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el director de Persecución. La defensa alegó que el documento no fue firmado por el procurador general de la Corte de Apelación, José del Carmen Sepúlveda, quien, según dijo, es el funcionario competente en este caso.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Valdez Alcántara habría contactado al testigo Canaán, a quien le solicitó dinero a cambio de intervenir en el curso del expediente relacionado con una presunta red de corrupción en Senasa, que involucra contrataciones, pagos y decisiones administrativas dentro del seguro estatal.

El fiscal fue arrestado el pasado 27 de marzo en el parqueo de un centro comercial del Distrito Nacional.

El conocimiento de la medida de coerción continúa la noche de este martes.