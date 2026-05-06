20 años de prisión para hombre que agredió sexualmente a una niña en La Vega

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega condenó a 20 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una niña en el año 2023.

De acuerdo a una nota de prensa del Ministerio Público, la condena fue impuesta por las juezas Lucrecia Rodríguez, Bionni Zayas y Génesis Tavares contra Pedro Antonio Paulino Batista, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega.

A Paulino Batista se le impuso, además, el pago de una multa de 50 mil pesos a favor del Estado dominicano.

Cronología y circunstancias de la agresión

El procesado violó varios artículos del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que sancionan la agresión sexual, y el abuso psicológico y sexual, conforme la nota del Ministerio Público.

El expediente acusatorio del Ministerio Público indica que los hechos ocurrieron en varias ocasiones por alrededor de tres meses en momentos en que la niña, de 12 años de edad, se encontraba sola en su vivienda.

"El agresor tocaba a la víctima en diferentes partes del cuerpo. En agosto del año 2023 ingresó a la vivienda de la niña, le amarró los pies y las manos, y, posteriormente, comenzó a tocar su cuerpo", refiere la nota.

Paulino Bautista fue arrestado el 2 de noviembre del año 2023, mediante la orden de arresto No. 595-1-2023-SAUT-01864.