×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
agresión sexual adolescente
agresión sexual adolescente

Condenan a un hombre a 20 años de prisión por agresión sexual contra una adolescente

Los hechos ocurrieron en el 2022

    Expandir imagen
    Condenan a un hombre a 20 años de prisión por agresión sexual contra una adolescente
    El condenado por agredir sexualmente a una adolescente pagará la pena en la cárcel Las Parras. (DIARIO LIBRE / ARCHIVOS)

    El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Estecondenó a 20 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una adolescente de 13 años, en un hecho ocurrido en el año 2022. La condena le fue dictada a Ramón López Duarte.

    Según la investigación del Ministerio Público, el padre de la víctima manifestó a los fiscales que su hija le confesó la agresión sexual a la que fue sometida por parte condenado.

    El expediente explica que el agresor y la víctima coincidieron en un lugar y que este la obligó a entrar a un baño, donde amenazó con matarla a ella y a sus padres para cometer la agresión.

    Para corroborar los hechos, la víctima fue sometida a diversas evaluaciones, que demostraron la veracidad de lo ocurrido.

    Durante el juicio, el Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de López Duarte, quien faltó a los artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la violación sexual.

    Cumplimiento de la condena y marco legal aplicado

    Con sus acciones, el agresor violentó la Ley 136-03, que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

    • El procesado deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.