Condenan a un hombre a 20 años de prisión por agresión sexual contra una adolescente
Los hechos ocurrieron en el 2022
El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Estecondenó a 20 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una adolescente de 13 años, en un hecho ocurrido en el año 2022. La condena le fue dictada a Ramón López Duarte.
Según la investigación del Ministerio Público, el padre de la víctima manifestó a los fiscales que su hija le confesó la agresión sexual a la que fue sometida por parte condenado.
El expediente explica que el agresor y la víctima coincidieron en un lugar y que este la obligó a entrar a un baño, donde amenazó con matarla a ella y a sus padres para cometer la agresión.
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Para corroborar los hechos, la víctima fue sometida a diversas evaluaciones, que demostraron la veracidad de lo ocurrido.
Durante el juicio, el Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de López Duarte, quien faltó a los artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la violación sexual.
Cumplimiento de la condena y marco legal aplicado
Con sus acciones, el agresor violentó la Ley 136-03, que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
- El procesado deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.