Condenan a un hombre a 20 años de prisión por agresión sexual contra una adolescente

El condenado por agredir sexualmente a una adolescente pagará la pena en la cárcel Las Parras. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una adolescente de 13 años, en un hecho ocurrido en el año 2022. La condena le fue dictada a Ramón López Duarte.

Según la investigación del Ministerio Público, el padre de la víctima manifestó a los fiscales que su hija le confesó la agresión sexual a la que fue sometida por parte condenado.

El expediente explica que el agresor y la víctima coincidieron en un lugar y que este la obligó a entrar a un baño, donde amenazó con matarla a ella y a sus padres para cometer la agresión.

Para corroborar los hechos, la víctima fue sometida a diversas evaluaciones, que demostraron la veracidad de lo ocurrido.

Durante el juicio, el Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de López Duarte, quien faltó a los artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la violación sexual.

Cumplimiento de la condena y marco legal aplicado

Con sus acciones, el agresor violentó la Ley 136-03, que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El procesado deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.