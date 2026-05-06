Dictan tres prisión preventiva a fiscal acusado de recibir soborno por el caso Senasa

El fiscal Aurelio Valdez es trasladado luego que la jueza le impusiera medida de coerción. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Tras más de diez horas de audiencia y luego de cuatro intentos, la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso en la madrugada de este miércoles tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de cobrar sobornos a un testigo del caso de corrupción en el Servicio Nacional de Seguro (ARS Senasa).

Valdez Alcántara deberá cumplir la medida en la cárcel modelo de Najayo Hombres.

La jueza Muñiz dejó fijada la revisión obligatoria para el 29 de junio del, a las 11:00 de la mañana.

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara es acusado por el Ministerio Público de recibir un soborno de 10,000 dólares de parte del exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán Acta.

El Ministerio pedía un año de prisión preventiva.

Presentaron 18 incidentes

Durante la audiencia, se presentaron 18 incidentes. Parte de ellos lo hicieron los abogados de la defensa Albert Delgado y Valentín Medrano. Uno de los que presentaron fue pidiendo el retiro de la sala de audiencia del director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, bajo el alegado de no tiene jurisdicción en el caso. La jueza Muñiz rechazó la petición.

Asimismo, fue rechazado el incidente para que se anulara la solicitud de medida de coerción de la investigación de Camacho y la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, argumentando que el documento no fue firmado por José del Carmen Sepúlveda, procurador general de la corte de apelación, quien de acuerdo a los abogados de la defensa, sí tiene jurisdicción en el caso.

Durante el único receso de la jornada, Medrano explicó que solicitó permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la coerción, al considerar que el proceso debe ser público. A su juicio, la actuación del Ministerio Público en este caso resulta "exagerada, absurda y abusiva".

De acuerdo a Medrano, la jueza también rechazó este incidente.