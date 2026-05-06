Donni Santana busca trasladar la apelación sobre su salida de la cárcel al Distrito Nacional

En su último incidente presentado, esta vez ante la Suprema Corte de Justicia en diciembre pasado y correspondiente a la declinatoria por sospecha legítima contra la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal, el exembajador Donni Santana Cuevas procura que la apelación a su salida de la cárcel con un permiso laboral sea conocida en el Distrito Nacional.

Así lo informó a Diario Libre el procurador de corte de apelación adscrito a la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Eduardo Velázquez Muñoz, quien adelantó que la SCJ rechazará el recurso porque, según afirmó, los jueces de San Cristóbal "han actuado conforme al derecho".

Al calificar también como "improcedente" la solicitud de Santana, Velázquez Muñoz sostuvo, además, que "no se dan las causales" para que la Suprema acoja la petición del condenado a 20 años por violar a su hijastra desde los once años de edad y de los cuales solo ha cumplido siete.

A Santana, el Pleno de la Corte de San Cristóbal le había rechazado en noviembre la recusación a los jueces de la Segunda Sala Penal, Zeida L. Noboa Pérez, Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos y Luis Sención Araujo.

Desde el 30 de octubre del 2025, día fijado para la primera audiencia de la apelación del Ministerio Público al permiso laboral que le permitió al exfuncionario salir de la cárcel Azua, el condenado ha presentado varios incidentes, entre ellos el alegato en una de las vistas de que no fue debidamente notificado, lo que el órgano acusador y la parte querellante demostró que sí se le había notificado.

"Obviamente, son tácticas dilatorias de este penado que le anda huyendo como el diablo a la cruz a volver de nuevo al recinto carcelario a seguir cumpliendo su condena de 20 años" Eduardo Velázquez Muñoz Procurador de corte “

El Pleno es el que decide recurso

Velázquez Muñoz dijo que la Suprema Corte de Justicia no ha decidido el recurso y que "por lo general", cuando son declinatoria por sospecha legítima, la decisión la toma, de manera administrativa, las Salas Reunidas del Pleno de esa alta corte.

El permiso laboral se le otorgó luego de un aval del Colegio de Abogados de República Dominicana y garantía que luego ese gremio retiró tras los cuestionamientos.

Santana ha alegado que trabaja actualmente en una empresa que se presentó como garante y en el área de cobro compulsivo.

El permiso otorgado el 1 de junio del 2025 contemplaba que, durante los días de semana, el exfuncionario permaneciera en CARD impartiendo docencia y que los fines de semana y días feriados estuviera recluido en prisión domiciliaria.