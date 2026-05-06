Donni Santana, exembajador condenado por incesto, continúa fuera de la cárcel

Imagen de archivo del exembajador Donni Santana, quien fue favorecido con un permiso laboral siete años después de ser detenido por incesto, crimen por el cual fue condenado en todas las instancias. ( DIARIO LIBRE )

El exembajador Donni Santana, condenado a 20 años de prisión por violar sexualmente a su hijastra desde los 11 a los 14 años de edad, continúa fuera de la cárcel desde hace casi un año, cuando fue beneficiado con un permiso laboral. La apelación de dicha autorización no ha podido ser conocida por los artilugios procesales presentados por Santana.

Según él mismo ha expresado, al salir de las audiencias en las que se ha intentado conocer el recurso de apelación que presentó el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), el aval que le otorgó el Colegio de Abogados en un principio y que luego le revocó tras los cuestionamientos, le fue concedido por una empresa que se dedica al cobro compulsivo.

El último artilugio procesal presentado por el exfuncionario es un recurso de declinatoria por sospecha legítima, en la Suprema Corte de Justicia, contra la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal que conoce la impugnación de su permiso laboral otorgado por el juez de la Ejecución de la Pena y que se empezó a ejecutar el 1 de junio del 2025.

Los jueces de la Segunda Sala de la Corte recusados son Zeida Luisa Noboa Pérez, Luis Domingo Sención y Manuel de Jesús de la Rosa, que también fueron impugnados por Santana ante el Pleno de esa jurisdicción, lo que le fue rechazado el pasado año.

A los siete años de 20

El permiso le fue otorgado a Santana siete años después de ser detenido por incesto, a partir de un aval presentado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) para que ejerciera como docente en ese gremio. Este contemplaba que, durante los días de semana, permaneciera en la entidad impartiendo docencia y que los fines de semana y días feriados estuviera recluido en prisión domiciliaria.

El consentimiento fue otorgado por el juez de la Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, y se empezó a ejecutar el 1 de junio del 2025.

Santana fue exembajador "presidente del Consejo Nacional de Fronteras" durante el periodo 2014-2018.

Fue condenado en el 2019 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, sentencia que fue ratificada por la Corte y luego por la Suprema Corte de Justicia.