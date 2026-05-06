El pelotero de Grandes Ligas, Wander Samuel Franco Aybar, volverá a enfrentar la justicia a partir del próximo 14 de mayo, fecha para la que está previsto el inicio de una nueva etapa del proceso judicial que se sigue en su contra por abuso sexual contra una menor de edad.

La audiencia, que se conocerá en el Tribunal Colegiado de la provincia Puerto Plata, marcará un nuevo capítulo en un caso que ha mantenido la atención pública, tanto en el ámbito deportivo como judicial.

El procurador fiscal Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aseguró que el órgano acusador mantiene la misma línea de solicitud presentada en el proceso anterior, que posteriormente fue anulado.

Cordero expresó confianza en que se pueda emitirse un veredicto condenatorio tanto para Franco como para Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor de 15 años que habría sido abusada por el pelotero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-06-at-113910-am-0e1e975f.jpeg El procurador fiscal Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

El representante del Ministerio Público explicó que la audiencia anterior fue aplazada debido a problemas de salud de la impactada, quien presentó una licencia médica y no pudo comparecer al tribunal.

Asimismo, señaló que la acusación contra ambos se mantiene intacta.

Esperan condenas ejemplares

Manifestó que esperan obtener condenas ejemplares, que es lo que han procurado desde el inicio del proceso.

"La acusación se mantiene totalmente igual y ustedes verán que vamos a recibir el mismo resultado", sostuvo Cordero.

El nuevo juicio contra el pelotero de Grandes Ligas surge luego de que un tribunal anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.

La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.

En el nuevo proceso también participará la madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada.

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