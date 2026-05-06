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Las Parras
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Presos de cárcel Las Parras se capacitan en siembra y cosecha de cacao

La iniciativa busca contribuir al proceso de rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad de ese penal

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    Presos de cárcel Las Parras se capacitan en siembra y cosecha de cacao
    Los presos del centro penitenciario Las Parras mientras reciben la capacitación en siembra y cosecha de cacao. (FUENTE EXTERNA)

    Un total de 32 internos del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-23) Las Parras, ubicada en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo, reciben capacitación en siembra y cosecha de cacao.

    El adiestramiento es organizado por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y en el marco de un convenio suscrito entre la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) y del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

    Bajo el título "Curso del Plan de Renovación y Transformación de la Cacaocultura Dominicana", esta iniciativa "agrícola sostenible" tiene como objetivo contribuir al proceso de rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad, según la DGSPC.

    Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director de Asistencia y Tratamiento de la DGSP, Bernardo Henríquez, y de la coordinadora de Producción de Onaprep, Isa Medina, quienes destacaron la importancia de estas iniciativas para el desarrollo integral y la reinserción productiva de los internos.

    Sobre las buenas prácticas agrícolas 

    En el encuentro formativo se abordaron temas sobre buenas prácticas agrícolas, el cuidado y análisis del suelo, la selección de material de siembra y manejo de clones, trazado, ahoyado y siembra, fertilización orgánica y el manejo y control de plagas, enfermedades y malezas, entre otros aspectos técnicos.

    En la formación participó, además, el coordinador regional de la Onaprep, Rafael Rodríguez; el ingeniero agrónomo y técnico del FEDA, Elías del Rosario Vargas, y el coordinador del Programa "Sembrando en Libertad" del FEDA, Luis José Sánchez.

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