Dictan prisión preventiva a hombre acusado de abusar sexualmente de tres niñas en Villa Consuelo

El imputado Francis Jesús Rosas Davis a su salida de la audiencia. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de abusar sexualmente de tres niñas de 2, 6 y 8 años, en un hecho ocurrido en el sector Villa Consuelo, en el Distrito Nacional.

La medida de coerción fue impuesta por el juez Rigoberto Sena contra Francis Jesús Rosas Davis, quien deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

La solicitud de medida de coerción, instrumentada por la fiscal Mariela Ramos Ventura, de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, establece que los hechos habrían ocurrido entre el 24 y el 28 de abril de este año, en una vivienda ubicada en la calle Bartolomé Colón, en Villa Consuelo.

Ofrecía dulces y dinero a las menores

De acuerdo con el documento, el hombre presuntamente ofrecía dulces y dinero a las menores para que subieran a su vivienda, donde alegadamente cometía los actos.

El expediente señala que las niñas fueron evaluadas por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras que sus madres presentaron formal denuncia ante las autoridades.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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