Solicitan prisión preventiva a hombre imputado de matar a su pareja en Villa Duarte

Fotografía que muestra a un hombre en prisión. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó este miércoles que solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para un hombre imputado de matar a su pareja el pasado domingo, en un hecho ocurrido en el sector Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este.

La medida fue solicitada contra Eric Daulin Urbáez Farcón (Wisin), de 36 años de edad, sometido a la justicia por la muerte de Diana Elena Evangelista, de 18 años. Inicialmente la Policía había dicho que Urbáez Farcón tenía 21 años.

La solicitud de medida de coerción establece que el pasado 3 de mayo, en horas de la madrugada, el imputado Urbáez Farcón le dio muerte con un arma blanca a la joven, con quien llevaba tres años de relación. El hecho ocurrió en la vivienda del imputado.

El órgano persecutor sostiene que la prisión preventiva es la medida idónea para el imputado, debido a que no ofrece garantías de comparecer al proceso. Argumenta que, ante la gravedad de la pena que podría imponérsele por los hechos que se le atribuyen, existe un alto riesgo de fuga y de que intente evadir el procedimiento judicial.

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Detalles del caso

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para este sábado 9 de mayo la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público contra el imputado, a través del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona de ese municipio.

Conforme el expediente, después que ocurrió el hecho el victimario fue encontrado por sus padres en su habitación con heridas en ambas muñecas y el cuello, por lo que fue trasladado a un hospital de la demarcación. Posteriormente, se procedió con su arresto.

Resultados de la investigación

El informe de la Policía Nacional señala que los restos de Diana Elena presentaban una herida cortopenetrante en el hemicara izquierda, hemorragia externa y anoxia cerebral.

El caso recibió la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.