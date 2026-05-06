Rafael Guerrero es condenado otra vez a prisión por difamación e injuria

La última decisión impone también a Rafael Guerrero el pago de 15 millones al expresidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional condenó este miércoles a un año de prisión a Rafael Guerrero Méndez, conductor del programa de YouTube "Corrupción al Desnudo", tras hallarlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.

La sentencia, dictada por el juez Franni González Castillo, también establece el pago de una indemnización de 15 millones de pesos a favor de Rosado Mateo.

El abogado José Valdez Fernández, representante legal del exfuncionario, informó que existe otro proceso judicial en curso de Rosado Mateo contra Guerrero Méndez en la Novena Sala de la Cámara Penal.

El caso en la Novena Sala se fundamenta también en la presunta violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos Electrónicos, que sanciona la difamación e injuria cometidas a través de medios digitales.

Valdez Fernández denunció que dicho proceso ha enfrentado múltiples retrasos, señalando que se han intentado celebrar al menos 48 audiencias sin éxito, debido a incidentes y maniobras atribuidas al imputado.

Asimismo, Ramón Antonio Alberto Then, hermano del exdirector de la Policía Nacional Eduardo Alberto Then, también ha interpuesto una querella contra el comunicador por alegadas ofensas a su honor.

Se le condenó a prisión también en el 2024

Valdez Fernández recordó, además, que Guerrero Méndez fue condenado en 2024 a tres meses de prisión suspendida y al pago de una indemnización de dos millones de pesos a favor del exdirector policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

No obstante, esa sentencia fue revocada por la Corte de Apelación, y la Suprema Corte de Justicia ordenó la celebración de un nuevo juicio.