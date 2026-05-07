Cinco personas guardan prisión en diferentes cárceles por el robo de alrededor de 6,900 gramos de oro el pasado 7 de marzo en la joyería Popi Oro, del sector de Cristo Rey, pero a dos meses del asalto todavía no aparece "nada" del botín.

La insistente queja es de Abraham Corporán Merbournes, propietario del negocio, quien volvió a lamentarse de que la Policía ni los representantes del Ministerio Público le algo con respecto al oro sustraído y cuyo valor ascendería a 50 millones de pesos.

Tampoco se le informa sobre alguna investigación a los primeros miembros de la uniformada que llegaron a la escena.

Algunos de los imputados señalan que los policías tienen parte de las prendas.

Hermanos fueron enviados a Las Parras

Este jueves, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó tres meses de prisión preventiva, en Las Parras, a los últimos dos detenidos por el hurto, que son los hermanos Wilner Rafael Solano García, alias "el Mello Loco", y Wilmer Rafael Solano García, conocido como "el Mello Sangriento".

También están detenidos Wilkin Jhonatan de los Santos, alias "el Mocho", Hensy Yoel Reynoso Abreu y Juan Alexander Gálvez Marte, conocido como "Alex Bronx", este último participó el en delito desde la cárcel porque cumple una condena de 30 años por homicidio en La Victoria.

Macho y Reynoso Abreu cumplen la medida de coerción en Najayo Hombres, en San Cristóbal.

"Con respecto al oro nada, yo estoy tirado al abandono y no me dicen nada", dijo al salir del tribunal este jueves cuando se le impuso la prisión a los hermanos Solano García, quienes fueron deportados de Puerto Rico el pasado sábado.