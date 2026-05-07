VIDEO | Todavía no aparece el oro de joyería de Cristo Rey a dos meses del robo
Este jueves, el juez de Atención Permanente dictó prisión para los últimos dos detenidos por el asalto
Cinco personas guardan prisión en diferentes cárceles por el robo de alrededor de 6,900 gramos de oro el pasado 7 de marzo en la joyería Popi Oro, del sector de Cristo Rey, pero a dos meses del asalto todavía no aparece "nada" del botín.
La insistente queja es de Abraham Corporán Merbournes, propietario del negocio, quien volvió a lamentarse de que la Policía ni los representantes del Ministerio Público le algo con respecto al oro sustraído y cuyo valor ascendería a 50 millones de pesos.
Tampoco se le informa sobre alguna investigación a los primeros miembros de la uniformada que llegaron a la escena.
Algunos de los imputados señalan que los policías tienen parte de las prendas.
Hermanos fueron enviados a Las Parras
Este jueves, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó tres meses de prisión preventiva, en Las Parras, a los últimos dos detenidos por el hurto, que son los hermanos Wilner Rafael Solano García, alias "el Mello Loco", y Wilmer Rafael Solano García, conocido como "el Mello Sangriento".
- También están detenidos Wilkin Jhonatan de los Santos, alias "el Mocho", Hensy Yoel Reynoso Abreu y Juan Alexander Gálvez Marte, conocido como "Alex Bronx", este último participó el en delito desde la cárcel porque cumple una condena de 30 años por homicidio en La Victoria.
Macho y Reynoso Abreu cumplen la medida de coerción en Najayo Hombres, en San Cristóbal.
"Con respecto al oro nada, yo estoy tirado al abandono y no me dicen nada", dijo al salir del tribunal este jueves cuando se le impuso la prisión a los hermanos Solano García, quienes fueron deportados de Puerto Rico el pasado sábado.
Deportan desde Puerto Rico a "el Mello Loco" y "el Mello Sangriento" por asalto a joyería
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