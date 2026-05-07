Ministerio Público apoyará a sus empleados con hijos que requieren cuidados especializados

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, destacó que "Nosotros", a través de la empatía, rompe con el paradigma tradicional y pasa construir un modelo de gestión laboral diferenciado. La iniciativa bridará apoyo a servidores del Ministerio Público con hijos que requieren cuidados especializados. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, encabezó este jueves el lanzamiento de "Nosotros", una iniciativa que abre un espacio de acompañamiento a empleados del Ministerio Público que comparten su jornada diaria con el cuidado de hijos e hijas que demandan de atenciones especializadas.

En el lanzamiento, realizado durante el acto "Nosotros: Espacio Vital", efectuado en el Gran Salón del Hotel Catalonia de Santo Domingo, Reynoso resaltó que el programa representa una transición hacia un Ministerio Público humanizado, que reconoce los aportes de sus servidores y se preocupa por apoyar su estabilidad familiar y emocional.

"En la Procuraduría General, entendemos que detrás de cada persona, de cada nombre registrado en la nómina y de cada meta alcanzada, hay una vida, una lucha y, sobre todo, y en muchos casos, realidades diferenciadas", dijo Reynoso.

La procuradora adjunta Isis de la Cruz Duarte, responsable de coordinar la iniciativa Nosotros, agradeció a los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, "por ser siempre solidarios y estar siempre dispuestos a mejorar la situación de cada uno de nosotros, y, por permitirnos, hoy, presentarles este proyecto".

125 familias identificadas

El programa "Nosotros" ha identificado a unas 125 familias de colaboradores del Ministerio Público con niños, niñas y adolescentes en condiciones especiales en todo el país.

El periodista Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, agradeció en su nombre, el de su esposa Iranna Flaviá Luciano y de toda su familia, la iniciativa de la Procuraduría General de la República.

Recordó que, con su esposa, Flaviá Luciano, quien lleva 26 años en el Ministerio Público, comparte la alegría y la labor de cuidado de Fernando Gabriel, quien va a cumplir 17 años de edad y ha logrado desarrollar su creatividad como un pintor que nos habla desde el mundo enmarcado en los límites humanos definido por trastorno del espectro autista (TEA).

Quiroz sostuvo que la sociedad y las instituciones, públicas y privadas, tienen siempre que acompañar, desde la empatía. Habló del mundo de alegría que despierta Fernando Gabriel. "Hemos tenido el privilegio, la dicha de ayudarlo", dijo. "Muchas familias no pueden", añadió.

Sostuvo que, con la iniciativa, sin dejar de ser una institución laboral que busca resultados, a la vez se convierte en un espacio vital, humano. "Este acompañamiento no lo resuelve todo, pero le cambia todo".

El primer campamento

La maestra Alma Vásquez, quien coordinará el primer campamento de arte para los hijos de colaboradores del Ministerio Público que demandan de atención especializada, también agradeció la puesta en marcha de la iniciativa y recordó que el arte constituye un instrumento fundamental para ayudar a niños y niñas en su educación y en su conexión con el mundo.

En el acto de lanzamiento estuvieron presentes miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, así como el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Isaura Suárez, titular de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, y Erika Ortiz, directora de Gestión Humana.

El grupo musical Atrévete, integrado por personas con discapacidad visual, amenizaron el encuentro con la interpretación de varios temas musicales.

Por una nueva cultura organizacional

La procuradora general definió a "Nosotros" como una transformación de la cultura organizacional.

"Queremos ser el modelo de institución empática que el país necesita y la sociedad reclama", dijo al reconocer los retos cotidianos que enfrentan los colaboradores del Ministerio Público para responder ante su compromiso como padres ante sus hijos con una condición especial.

"Sabemos que muchos de ustedes regresan a casa para librar batallas que el mundo ignora. Sabemos que la crianza de un hijo con necesidad de atenciones especiales jamás será una carga, pero sí representa un desafío que exige una entrega extraordinaria", sostuvo.

La titular del Ministerio Público destacó que "Nosotros", a través de la empatía, rompe con el paradigma tradicional y pasa construir un modelo de gestión laboral diferenciado donde la eficiencia no se mide solo por las metas alcanzadas.

Sostuvo que la iniciativa brinda un acompañamiento holístico, que, entre otras cosas, implica: flexibilidad con propósito, en la cual las jornadas laborales especiales están diseñadas para que el tiempo de terapia, médicos o cuidados no sea una fuente de estrés, sino una prioridad compartida con la institución.

En la actividad también participaron Odile Villavizar, directora de la Fundación Manos Unidas por el Autismo; Edward Guzmán, director del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa); Pedro Montilla, viceministro de Justicia, y Pedro Urrutia, titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).