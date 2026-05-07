El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago condenó a ocho años de prisión a un hombre hallado culpable de golpear y despojar de sus pertenencias a un adulto mayor, en un hecho ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en las inmediaciones del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs).

El condenado es José Alejandro Mora Cruz, conocido como "Julio el Mago" y/o "el Brujo", quien fue hallado culpable de asociación de malhechores y robo agravado en perjuicio de un anciano, cuyo nombre se omite por razones de seguridad.

Además de la pena, Mora Cruz debe pagar una indemnización económica de 300 mil pesos a la víctima.

El hecho

El hecho, captado por cámaras de seguridad en las inmediaciones del Homs, provocó indignación tras viralizarse en redes sociales

En las imágenes se observa cómo varios hombres, a bordo de un carro gris, se detienen junto al señor, quien presentaba dificultades para caminar.

Uno de los agresores aparentó auxiliar al anciano, pero segundos después comenzó a revisarle los bolsillos con la aparente intención de despojarlo de sus pertenencias.

Al resistirse, la víctima fue golpeada y lanzada contra el vehículo, antes de que los atacantes lograran sustraerle sus pertenencias y escapar de la escena.

En una fase inicial del proceso, el hoy condenado alegó que no se trató de un robo, sino del cobro de un supuesto "trabajo espiritual", versión que finalmente fue descartada por el tribunal.

Durante el juicio, los jueces declararon culpable a Mora Cruz por violación a los artículos 266 y 379 del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores y robo agravado.

El abogado de la víctima, Samuel López, al valorar la decisión del tribunal aseguró que con la sentencia se hizo justicia en un caso que causó consternación en la sociedad dominicana.