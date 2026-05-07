Ratifican la prisión preventiva al coronel Madé por agredir a joven en Los Mina

La noche del 30 de marzo, el coronel Fausto Madé agredió a una joven en medio de un supuesto operativo policial. ( FUENTE EXTERNA )

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo ratificó este jueves los tres meses de prisión preventiva a el coronel Fausto Madé Ramírez, acusado de agredir físicamente a un joven de 19 años de edad en el sector Los Mina.

La información fue confirmada por Randy Yoel Banks, abogado de la víctima, quien indicó que la corte rechazó el recurso de apelación interpuesto por el imputado.

La agresión del agente contra la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro quedó captada en un video que se viralizó en redes sociales.

Sobre el hecho

De acuerdo con el Ministerio Público, el suceso ocurrió el pasado 30 de marzo cuando la joven se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y otra persona.

El informe indica que el acusado se acercó al auto y posteriormente los ocupantes indicaron que se retirarían del lugar, sin embargo, la patrulla que lo acompañaba no permitió que se retiraran.

La denuncia refiere que posteriormente los jóvenes salieron del vehículo y grabaron el hecho, momento en que el coronel reaccionó de manera violenta y agredió físicamente a Hernández Monegro, agarrándola fuertemente por el pelo y luego lanzándola al suelo.

Por el hecho el acusado cumple la medida de coerción en el centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste.

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