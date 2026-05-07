TSA ordena reintegro de oficial de la Armada por irregularidades en su desvinculación

Fachada de las instalaciones del Defensor del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó el reintegro de un oficial de la Armada de la República Dominicana y el pago de los salarios dejados de percibir, tras determinar irregularidades en el proceso mediante el cual fue desvinculado de la institución militar en 2023.

La decisión fue adoptada mediante la sentencia núm. 0030-1642-2026-SSEN-00170, emitida el 26 de abril de 2026, luego de una intervención voluntaria del Defensor del Pueblo.

De acuerdo con una nota de prensa, el tribunal dispuso el reintegro de Luis Fernando Evangelista de Oleo, quien ocupaba el rango de teniente de corbeta y había sido desvinculado en agosto de 2023.

La sentencia también ordena el pago íntegro de los salarios que dejó de percibir desde el momento de su cancelación hasta su reincorporación efectiva.

El oficial estuvo representado legalmente por el abogado Luis Alexander Santana Morla.

Además del reintegro, el TSA declaró nulo un informe elaborado por una comisión mixta de oficiales de la Armada, al considerar que presentó irregularidades durante su elaboración.

Según el fallo, el informe vulneró garantías mínimas del debido proceso en un interrogatorio realizado en noviembre de 2022, ya que al oficial no se le permitió contar con la asistencia de su abogado.

El tribunal también estableció que fue rechazado el acompañamiento del Defensor del Pueblo, organismo que intentó participar formalmente como veedor durante esa fase del proceso.

La sentencia rechazó otros aspectos del recurso y declaró el proceso libre de costas, además de ordenar la notificación a las partes involucradas y a la Procuraduría General Administrativa.

El caso

De acuerdo con los antecedentes del caso, Evangelista de Oleo presentó un recurso contencioso administrativo el 10 de noviembre de 2023, tras agotar la vía administrativa.

Posteriormente, el Defensor del Pueblo formalizó su intervención el 23 de febrero de 2024 y dio seguimiento al proceso tanto en sede administrativa como ante el TSA.

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En una primera etapa judicial, la Segunda Sala del TSA rechazó el recurso mediante la sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00057, del 30 de enero de 2025. Sin embargo, el oficial recurrió a un memorial de casación el 13 de marzo de 2025 ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), acompañado nuevamente por el Defensor del Pueblo.

Posteriormente, la Tercera Sala de la SCJ dictó la sentencia núm. SCJ-TS-25-3472, del 30 de septiembre de 2025. Mediante esta, se anuló la decisión recurrida por falta de motivación y se ordenó la remisión del expediente a la Cuarta Sala del TSA para la celebración de un nuevo juicio.

Finalmente, el tribunal administrativo acogió parcialmente el recurso, anuló el informe de investigación y ordenó el reintegro inmediato del oficial junto al pago de los salarios acumulados desde agosto de 2023.