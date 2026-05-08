Denuncian hacinamiento y condiciones insalubres en carcelita del Palacio de Justicia de Santiago

La carcelita funciona como una celda preventiva para imputados que esperan la celebración de una audiencia judicial. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÀREZ )

Decenas de privados de libertad permanecen en condiciones de hacinamiento, insalubridad y con limitaciones de espacio en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago.

Así lo denunciaron abogados que aseguran haber recibido múltiples quejas de sus representados sobre la situación que enfrentan dentro del recinto.

De acuerdo con los juristas, el área de retención, concebida para albergar entre 50 y 60 internos, estaría alojando actualmente a más de 140 personas y, según otras versiones, la cifra podría superar los 180 reclusos.

Impacto de la sobrepoblación en procesos judiciales y salud

El abogado Juan Carlos Báez Peralta aseguró que las quejas sobre las condiciones del lugar son constantes

Según explicó, en el recinto habría plagas de insectos, malos olores y una marcada sobrepoblación que obliga a los detenidos a dormir en condiciones incómodas.

"No es un hotel, pero son seres humanos y debe preservarse su dignidad y la presunción de inocencia", expresó el jurista al referirse a la situación.

Báez Peralta sostuvo además que algunos privados de libertad permanecen en esa área por períodos superiores a los tres meses, por lo que entiende que el Ministerio Público debe agilizar su traslado hacia centros penitenciarios con mayor capacidad.

Por su parte, el abogado Russell Aracena consideró que la saturación de la carcelita responde, en gran medida, al uso excesivo de la prisión preventiva en casos que, a su juicio, podrían resolverse con medidas menos severas.

El togado afirmó que la falta de espacio ya está afectando el desarrollo de algunos procesos judiciales, al punto de que varios imputados han tenido que ser trasladados a otros recintos fuera de Santiago por falta de cupo.

En tanto, el abogado Ricardo Reina manifestó que varios de sus representados le han descrito un panorama crítico dentro del recinto, marcado por el calor extremo, problemas de salud y presencia de insectos.

"Hay aglomeración, problemas sanitarios, chinches y condiciones muy difíciles para quienes están ahí recluidos", afirmó.

La sobrepoblación en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago es una problemática que, según abogados, se arrastra desde hace años sin que hasta el momento se haya producido una solución definitiva.

Diario Libre intentó obtener una reacción de las autoridades responsables a través de distintas vías de comunicación, pero no fue posible conseguir una respuesta.