Academia de Ciencias evaluará impacto ambiental de exploración minera en cordillera Septentrional

Tribunal apoderado del proceso sobre la exploración minera en la cordillera Septentrional. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El tribunal apoderado del proceso sobre la exploración minera en la cordillera Septentrional ordenó la realización de un peritaje técnico a cargo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, como parte del conocimiento de la acción impulsada por comunitarios que rechazan las actividades mineras en esa zona montañosa.

El jurista Winston Vásquez, representante legal de los comunitarios, informó que la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santiago acogió la solicitud presentada por la parte accionante, para determinar los posibles impactos ambientales que podría generar la minería en el lugar.

"El tribunal acogió la solicitud y ordenó que la Academia de Ciencias hiciera un levantamiento", expresó Vásquez al ofrecer detalles sobre la audiencia.

De acuerdo con el abogado, la próxima audiencia fue fijada para el 14 de mayo, fecha en la que se espera que la Academia de Ciencias haya sido formalmente apoderada para designar un perito especializado en áreas como biología, geología o ecología, quien deberá presentar un informe técnico ante el tribunal.

Vásquez explicó que ahora corresponde notificar oficialmente a la entidad científica para que esta designe al especialista, quien posteriormente deberá juramentarse ante la magistrada antes de iniciar la evaluación.

Impacto ambiental y preocupaciones comunitarias

El informe pericial deberá establecer los posibles efectos que una eventual actividad minera tendría sobre las fuentes acuíferas, el ecosistema y el equilibrio ambiental de la cordillera Septentrional.

Las comunidades de Santiago y Puerto Plata que han elevado su oposición al proyecto consideran el espacio como una zona de alta sensibilidad ecológica. Sostienen que cualquier intervención minera en esa área podría representar una amenaza para los recursos naturales y el abastecimiento de agua de ambas provincias.