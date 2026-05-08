Imponen 10 años de prisión a un hombre que violó a una mujer en La Altagracia

El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a 10 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una mujer, en un hecho ocurrido en La Altagracia en noviembre del año 2024.

La condena le fue dictada a Francisco Rene Taveras de la Cruz.

El Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales Adivy Cedano e Idalia Peralta, demostró que el procesado, con sus acciones, faltó a los artículos 330 y 331 Código Penal Dominicano.

Detalles confirmados del caso

Los hechos se produjeron la tarde del 22 de noviembre del año 2024, cuando el agresor, tras salir de un centro de estudios superiores, invitó a la víctima a cenar y luego a llevarla hasta su casa, pero en el camino se desvió a un lugar desconocido, donde a punta de pistola, la violó sexualmente.

Por decisión de los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, el procesado Rene Taveras deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14 de Anamuya.