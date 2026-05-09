Aplazan medida de coerción contra mujer acusada de asfixiar a su hija en San Cristóbal

Vista de Yoleydi Linarez Araujo este sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal aplazó este sábado el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Yoleydi Linarez Araujo, acusada de quitarle la vida a su hija de seis años, en un hecho ocurrido el pasado 11 de marzo en la comunidad Sabana Toro.

La audiencia fue reprogramada para el próximo martes 12 de mayo, a las 9:00 de la mañana, según informó el abogado de la imputada, Abraham Sims.

De acuerdo con el jurista, el aplazamiento fue solicitado para que la defensa pueda preparar los presupuestos y reunir los elementos necesarios para estructurar la estrategia legal a favor de la acusada.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Linarez Araujo, a quien señala como responsable de la muerte de la menor, identificada como Milianny Linares.

A la salida del tribunal, la mujer no ofreció declaraciones a la prensa.

El caso

El día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor en brazos desde un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.

En sus primeras declaraciones, Yoleydi Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.

Sin embargo, el caso dio un giro tras los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Según el informe forense, la menor murió por "asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios", estableciendo que se trató de una muerte violenta de etiología homicida.

A raíz de los hallazgos, las autoridades iniciaron una investigación que incluyó levantamiento de cámaras de vigilancia, entrevistas, interrogatorios y recolección de evidencias.

La orden de arresto contra Linarez Araujo fue ejecutada el pasado 6 de mayo. El Ministerio Público sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.