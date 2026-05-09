Un juez de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia San Cristóbal dictó este sábado prisión preventiva contra un adolescente de 14 años acusado de quitarle la vida al niño Raudiel Steven Martínez Corporán, de 10, en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Hato Damas.

Al menor le fueron impuestos 60 días de medida de coerción, el plazo máximo establecido por el Código Procesal Penal para menores de edad.

Los abogados de la familia de la víctima valoraron la decisión del tribunal y aseguraron que existen pruebas suficientes contra el imputado.

"Ciertamente, la magistrada comenzó hoy a hacer justicia, porque fue impuesta, como correspondía, la medida de coerción más gravosa contemplada en el Código del Menor", expresó el abogado Maximino Franco Ruiz.

"Vamos a hacer todo lo necesario para que este hecho no quede impune", agregó el jurista Gregorio García.

Durante las declaraciones ofrecidas a la prensa, los abogados también señalaron que han recibido informaciones extraoficiales sobre supuestos hechos previos en los que habría estado involucrado el adolescente.

"Se dice que él estuvo detenido, que cometió una serie de hechos por allí, que entró a una casa y tomó unos dólares. Parece que el menor llevaba una vida algo desordenada, pero estamos seguros de que va a responder por lo que hizo", manifestó García.

El adolescente cumplirá la medida en el centro correccional para menores Ciudad del Niño, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste.

Mientras tanto, a las afueras del tribunal, familiares del menor fallecido exigieron justicia y reclamaron que el caso no quede impune.

Hallazgo del cadáver

Raudiel Steven Martínez Corporán estaba desaparecido el miércoles 6 de mayo y fue encontrado alrededor de las 11:00 de la mañana del día siguiente en la cañada La Reja, en Hato Damas.

El cuerpo fue hallado en ropa interior, boca abajo y cubierto con hojas, tras una intensa búsqueda realizada por familiares y comunitarios.

De acuerdo con los parientes de la víctima, el adolescente acusado condujo a los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) hasta el lugar donde se encontraba el cadáver del niño.