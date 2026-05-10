Ex empleado privado robó RD$60 millones a cuentas de clientes de un banco en el país

Juan Luis Valdez Cascante es buscado por la Policía. ( ARCHIVO )

Miembros del Ministerio Público y del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, persiguen de manera activa a un ex empleado privado, acusado de robar 60 millones de pesos mediante la modalidad de intervenir varias cuentas bancarias de la empresa donde trabajaba, para luego transferir el dinero a sus cuentas personales y después distribuirlo entre unas 113 personas para que estas luego les entregaran el dinero a cambio de un porcentaje.

Una nota de prensa del Poder Judicial dice que Juan Luis Valdez Cascante "logró realizar múltiples transferencias bancarias primero a sus cuentas personales y luego las distribuyó entre unas 113 personas para que estas luego les entregaran el dinero la mayoría de veces a cambio de un porcentaje".

El nombre de la entidad bancaria no fue suministrado.

Las autoridades indicaron que el imputado utilizó la modalidad conocida como “pitufeo”, una práctica que consiste en realizar múltiples transferencias de montos pequeños para evitar alertas y controles bancarios.

Contra Valdez Cascante pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

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El Ministerio Público sostiene que el acusado actuó junto a otros implicados aún bajo investigación, quienes también habrían resultado beneficiados de las operaciones fraudulentas.

El ex empleado enfrenta acusaciones por robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Según las autoridades, el imputado se ha mantenido oculto entre Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, zonas donde residen familiares cercanos.