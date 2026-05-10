Jueces convocan paro pacífico el 21 de mayo para exigir mejoras salariales y laborales

Imagen de archivo del Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros. ( DIARIO LIBRE )

Jueces de distintas jurisdicciones anunciaron un "paro pacífico" para el próximo 21 de mayo, en demanda de mejores condiciones laborales, reajustes salariales y un sistema de movilidad dentro de la carrera judicial que sea "transparente, justo y basado en méritos".

En el documento de convocatoria, los magistrados sostienen que "sin justicia laboral no puede existir una verdadera justicia", al tiempo que reclaman respuestas concretas del Consejo del Poder Judicial (CPJ).

El pasado jueves, un total de 333 magistrados solicitó a los nuevos integrantes del CPJ, seleccionados en marzo, la aplicación del Manual de Compensaciones y Beneficios aprobado mediante la resolución 01-2022, así como el correspondiente reajuste salarial contemplado en ese instrumento.

Los jueces recordaron que estas demandas han sido planteadas de manera reiterada durante 2024 y 2025 sin obtener respuesta oficial.

"Esta ausencia de contestación, más allá de una cuestión meramente procedimental, ha generado un evidente sentimiento de desencanto y desmotivación en quienes suscriben, así como una percepción de debilitamiento en la legitimidad de la representación ante ese honorable órgano", expresaron los magistrados en la comunicación enviada al CPJ.

Asimismo, consideran que, al menos, debió ofrecerse "una explicación institucional" sobre las solicitudes realizadas.

A través de un folleto distribuido entre miembros de la judicatura, también reclamaron el "nombramiento urgente" de más jueces, juezas y personal de apoyo, con el propósito de garantizar un servicio judicial eficiente y oportuno.

En la comunicación dirigida al Consejo del Poder Judicial, los magistrados recordaron que el Manual de Compensaciones y Beneficios estableció, desde 2022, una escala salarial para los distintos niveles de la carrera judicial.

Salarios que establece manual de compensación

Según el comunicación enviada al CPJ, los jueces de paz devengarían salarios entre RD$125,000 y RD$156,000; los jueces de primera instancia entre RD$165,000 y RD$207,000; mientras que los jueces de corte recibirían entre RD$231,875 y RD$289,843, dependiendo de la categoría correspondiente.