Yeni Berenice destaca necesidad de fortalecer la familia y las escuelas para combatir la violencia

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, al pronunciar la conferencia "Ministerio Público y Transformación Institucional: Liderazgo, Integridad y Justicia al Servicio de la Nación", invitada por la Unión de Juntas de Vecinos y la Asociación de Abogados de la provincia Espaillat. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó en Moca, provincia Espaillat, la necesidad de fortalecer los núcleos familiares como pilar fundamental para combatir los hechos de violencia y fomentar una mejor convivencia social en República Dominicana.

"La violencia no se va a resolver desde la justicia, la violencia se tiene que resolver desde la familia, desde las escuelas y desde la sociedad", sostuvo Reynoso, al pronunciar la conferencia "Ministerio Público y Transformación Institucional: Liderazgo, Integridad y Justicia al Servicio de la Nación", indicó la máxima representante de ese órgano.

Invitada por la Unión de Juntas de Vecinos y la Asociación de Abogados de la provincia Espaillat, la procuradora general hizo un llamado a la sociedad para formar un modelo de ser humano que esté en condiciones de cumplir con el contrato social.

"Ese contrato social que se fundamenta en la obra famosa de Rousseau, titulada El contrato social, que dice que nosotros desde que nacemos firmamos implícitamente un contrato social en el que nosotros tenemos un comportamiento social y el Estado nos garantiza ciertos derechos", indicó.

"Entonces - se preguntó - ¿estamos formando un modelo de ser humano para cumplir el contrato social?". La respuesta son los datos. En el primer nivel está la familia, la base de la sociedad, si el hogar está fragmentado, si hay violencia no se va a cumplir ese contrato social", refirió.

Enfatizó en que la sociedad tiene dos grandes centros de formación: la familia y la escuela. "No podemos pretender que si en la familia hay violencia no se manifieste en la sociedad", tras precisar que hay una correlación de esos hechos.

Pacto contra la violencia y la criminalidad

Reynoso también reiteró su propuesta de crear un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad. "Y miren porque le llamamos pacto de Estado, porque tiene que estar toda la sociedad, juntas de vecinos, iglesia, escuela, todos los sectores representativos", dijo.

Consideró que el interés social y el compromiso país debe estar por encima de la política.

"Y no importa el presidente y el partido que gobierne, nosotros como sociedad queremos este modelo de ciudadanos que nos va a garantizar esta sociedad", subrayó.

Visitante distinguida de Moca

Mientras se dirigía a los participantes en la actividad, desarrollada el pasado viernes, la procuradora Reynoso dijo que el Ministerio Público tiene que trabajar con la comunidad en una alianza estratégica de primer orden, en la cual el fiscal y el comunitario mantengan un diálogo constante.

"El acceso a la justicia no solo es una oficina bonita... tiene que tener dos requisitos indispensables: tiene que ser de calidad y oportuna", expresó.

En el marco de la jornada, la procuradora Yeni Berenice Reynoso recibió, de la mano del alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, la proclama del Ayuntamiento de Moca que la declara Visitante Distinguida.

El alcalde, Miguel Guarocuya Cabral, calificó de interesante el Pacto de Estado propuesto por la procuradora y destacó su ejercicio en la función pública.