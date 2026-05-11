El 97 % de los tribunales de la Región Sur están al día, afirma el Poder Judicial

El coordinador general de Comunicaciones del Poder Judicial, Javier Cabreja, posa junto a los jueces de la Región Sur Joselin Moreta Carrasco, Juan Proscopio Pérez, la subdirectora de Administración y Carrera Judicial, Paola Cuevas, y el magistrado Juan Manuel Ramírez Suzaña. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Poder Judicial presentó este lunes los avances y desafíos de los Departamentos Judiciales de la región Sur, donde, afirma, el 97 % de los tribunales se encuentra al día, lo que evidencia una mejora sostenida en la capacidad de respuesta del sistema y en la reducción de la mora judicial.

Durante el encuentro Justicia y Medios Regional, encabezado por los jueces coordinadores de los Departamentos judiciales de Barahona, San Juan de la Maguana y San Cristóbal, magistrados Joselin Moreta Carrasco, Juan Manuel Ramírez Suzaña y Juan Proscopio Pérez, respectivamente, se expuso un balance que parte de lo encontrado en 2020 y los resultados alcanzados a diciembre de 2025.

Explica que, al inicio del 2020 la región enfrentaba acumulación de expedientes, retrasos en la gestión de audiencias y baja adopción de herramientas digitales.

"Hoy, los resultados muestran un cambio relevante: siete de cada 10 casos se deciden en un año o menos y los niveles de satisfacción alcanzan el 80 %, reflejando un sistema que avanza hacia mayor eficiencia y cercanía con la ciudadanía", afirmaron los magistrados.

Barahona y San Juan de la Maguana registran el 100 % de sus tribunales al día, mientras San Cristóbal alcanza un 93 %, con una tendencia sostenida de mejora en sus indicadores de desempeño, sostiene el Poder Judicial.

Departamento Judicial de Barahona

En lo referente al Departamento Judicial de Barahona, el Poder Judicial sostiene que este se posiciona como el primer departamento judicial en lograr que el 100 % de sus tribunales operen con sus asuntos al día, convirtiéndose en un hito para la planificación estratégica institucional del Poder Judicial.

Entre sus logros resaltan, "además de su eficiencia total", el departamento alcanzó un 83 % en salidas tempranas (medicación, conciliación y acuerdos) para casos penales durante 2025, el 100 % de sus jueces y juezas cumple con los estándares de desempeño y se ha garantizado respuesta inmediata al total de las denuncias recibidas.

Sus principales desafíos – refiere el Poder Judicial - son mantener la operatividad al 100 % y superar las limitaciones de conectividad en la zona para digitalizar el acceso, y fomentar el uso de mecanismos no adversariales como la conciliación para fortalecer la cultura de paz.

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana

En una comunicación de prensa, el Poder Judicial informa que en el caso del Departamento Judicial de San Juan (SJM) este "alcanzó un hito en su gestión operativa al reportar que el 100% de sus tribunales se encuentran al día".

Atribuye el logro a la transformación de su modelo de gestión para garantizar una administración de justicia oportuna.

Actualmente, en esta jurisdicción ocho de cada 10 casos se resuelven en menos de un año, con la meta institucional de elevar este indicador a nueve de cada 10.

Asimismo, cinco de cada 10 asuntos graciosos (procesos donde no existe conflicto entre partes) son judicializados; la meta es reducir esta cifra a solo uno de cada 10.

El 23% de los asuntos penales utilizan estos mecanismos no adversariales procesales para concluir casos antes del juicio oral. La meta para la región es alcanzar el 90 %.

Mientras que el 11 % de los casos no penales recurren a la mediación. Se busca elevar este uso al 30 % para reparar daños y restaurar la paz social mediante acuerdos.

Retos en la digitalización

Uno de los mayores retos del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana es la transición hacia la digitalización, indica la comunicación de prensa del Poder Judicial.

"Actualmente, solo el 3 % de los usuarios realizan sus trámites de manera digital. El objetivo estratégico es alcanzar el 80 %, permitiendo que el sistema evolucione hacia una "Justicia 24/7" en dicha localidad", subraya.

Departamento Judicial de San Cristóbal

Este departamento registra un 93 % de sus tribunales al día al cierre de 2025, superando los retos estructurales históricos y la acumulación de expedientes que enfrentaba en el período 2019-2020.

En esa jurisdicción, siete de cada 10 casos se resuelven en menos de un año, y el cinco de cada 10 asuntos graciosos son judicializados.

Agrega que el 42 % de los asuntos penales utilizan salidas tempranas, siendo la meta de la Región Sur el 90%; el 5% de los casos no penales usan la mediación, la meta es el 30 %. En este departamento el 5 % de los usuarios realizan sus trámites de manera digital, mientras que se aspira que aumente el uso tecnológico en un 80%.

Asimismo, se logró mantener tribunales al día en ejecución de la pena y órdenes de libertad, sin procesos penales con más de cuatro años sin sentencia en ese período.