Juez impone pago de RD$400 mil a hombre se hacía pasar por fiscal y abogado y que estafó a varios

Sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez del Distrito Nacional le impuso medidas de coerción a un hombre imputado de estafar a varias personas haciéndose pasar por abogado y fiscal en ejercicio.

Se trata de Enercido Amaurys Heredia González, a quien le fue impuesta el pago de una garantía económica de 400 mil pesos, mediante una compañía aseguradora, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.

El imputado enfrenta cargos por estafa, usurpación de funciones y crímenes y delitos de alta tecnología.

Heredia González fue arrestado el pasado mes de abril en flagrante, dentro de las propias instalaciones del Ministerio Público, en plena ejecución del presunto esquema fraudulento.

Varios afectados

El Ministerio Público destacó que, en el transcurso de las investigaciones, han sido identificadas al menos cuatro víctimas directas del imputado, quienes perdieron miles de pesos.

De acuerdo con el órgano persecutor, Heredia González operó durante al menos los últimos dos años un esquema delictivo de suplantación de identidad, estafa, chantaje y extorsión, de manera sistemática y deliberada.

La institución subrayó que, para cometer los hechos, el imputado se hacía pasar ante sus víctimas como abogado habilitado y fiscal en ejercicio del Ministerio Público, condición que no poseía, según certificaciones oficiales.

Heredia González figura como estudiante activo de la carrera de derecho en un centro universitario, por lo que aún no cuenta con un título profesional.

"Valiéndose de un número de WhatsApp, configurado con el logo oficial del Ministerio Público, como foto de perfil, remitió citaciones falsas a sus víctimas involucrándolas en supuestos casos de homicidio, con el propósito de cobrarles honorarios anticipados por representación jurídica inexistente y, en los casos más graves, extorsionarlas bajo amenaza de arresto inminente", explicó el órgano persecutor.

Agregó que, para cometer los hechos, el imputado prometía a sus víctimas gestionarles asuntos jurídicos por cuales cobraba sumas en pesos y dólares.