Advierten que persisten aplazamientos de audiencias por falta de traslado de reclusos a tribunales

Los jueces coordinadores de los departamento judiciales de San Cristóbal y Barahona, Juan Proscopio Pérez y Joselin Moreta Carrasco, respectivamente. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La problemática relacionada con el traslado de reclusos a los tribunales continúa afectando el desarrollo de los procesos penales, especialmente en la Región Sur del país, revelaron este lunes jueces de esa jurisdicción, quienes atribuyen constantes aplazamientos de audiencias a la ausencia de los imputados en las salas judiciales.

Los jueces coordinadores de los departamentos judiciales de San Cristóbal y Barahona advirtieron que la situación persiste debido a la escasa coordinación y falta de sinergia en la mesa interinstitucional que integra a los distintos actores del sistema de justicia.

No obstante, los jueces coordinadores de los departamento judiciales de San Cristóbal y Barahona, Juan Proscopio Pérez y Joselin Moreta Carrasco, respectivamente, destacaron los avances en la agilidad de los procesos judiciales que ha llevado a que "en sentido general, 7 de cada 10 casos se están resolviendo en un año".

Proscopio Pérez dijo que el no traslado de los reclusos cuando hay audiencias sobres sus procesos penales corresponde a una situación que escapa al Poder Judicial.

"Nos hemos trazado la meta de, con un programa de Justicia y Sociedad, decirle a la prensa y a la ciudadanía quien es que está violando su rol en un momento determinado , en este caso no es el Poder Judicial" Juan Proscopio Pérez Juez coordinador del Departamento Judicial de San Cristóbal “

En tanto que su colega Moreta Carrasco dijo que cuando la mesa interinstitucional que forman los diferentes actores del sistema judicial funciona de manera coordinada "en un ciento por ciento", con sinergia, se pueden evitar las ausencias de los presos a sus audiencias.

Recordó que la mesa interinstitucional está integrada por el Ministerio Público, Defensoría Pública, Poder Judicial y los encargados de las cárceles, que ahora forman parte del Ministerio de Justicia.

"A través de esa mesa podemos poner en papel cada uno de los problemas que puedan darse a raíz de los procesos penales y esto podría evitar que situaciones como esa puedan, en una forma u otra, desacelerar la administración de la justicia penal" Joselin Moreta Carrasco Juez coordinador del Departamento Judicial de Barahona “

Ambos jueces hablaron durante el encuentro Justicia y Medios Regional, desarrollado en la Suprema Corte de Justicia, en el que se presentaron los avances y desafíos de los Departamentos Judiciales de la región Sur, donde el 97 % de los tribunales se encuentra al día.

Los magistrados dijeron que esos resultados evidencia una mejora sostenida en la capacidad de respuesta del sistema y en la reducción de la mora judicial.