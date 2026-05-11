Advierten que persisten aplazamientos de audiencias por falta de traslado de reclusos a tribunales
Dos jueces de la Región Sur atribuyen parte de las postergaciones de las audiencias a la ausencia de los imputados detenidos
La problemática relacionada con el traslado de reclusos a los tribunales continúa afectando el desarrollo de los procesos penales, especialmente en la Región Sur del país, revelaron este lunes jueces de esa jurisdicción, quienes atribuyen constantes aplazamientos de audiencias a la ausencia de los imputados en las salas judiciales.
Los jueces coordinadores de los departamentos judiciales de San Cristóbal y Barahona advirtieron que la situación persiste debido a la escasa coordinación y falta de sinergia en la mesa interinstitucional que integra a los distintos actores del sistema de justicia.
No obstante, los jueces coordinadores de los departamento judiciales de San Cristóbal y Barahona, Juan Proscopio Pérez y Joselin Moreta Carrasco, respectivamente, destacaron los avances en la agilidad de los procesos judiciales que ha llevado a que "en sentido general, 7 de cada 10 casos se están resolviendo en un año".
Proscopio Pérez dijo que el no traslado de los reclusos cuando hay audiencias sobres sus procesos penales corresponde a una situación que escapa al Poder Judicial.
En tanto que su colega Moreta Carrasco dijo que cuando la mesa interinstitucional que forman los diferentes actores del sistema judicial funciona de manera coordinada "en un ciento por ciento", con sinergia, se pueden evitar las ausencias de los presos a sus audiencias.
Recordó que la mesa interinstitucional está integrada por el Ministerio Público, Defensoría Pública, Poder Judicial y los encargados de las cárceles, que ahora forman parte del Ministerio de Justicia.
Ambos jueces hablaron durante el encuentro Justicia y Medios Regional, desarrollado en la Suprema Corte de Justicia, en el que se presentaron los avances y desafíos de los Departamentos Judiciales de la región Sur, donde el 97 % de los tribunales se encuentra al día.
Los magistrados dijeron que esos resultados evidencia una mejora sostenida en la capacidad de respuesta del sistema y en la reducción de la mora judicial.