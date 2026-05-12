Nuevos interrogatorios a menores marcan avance en caso por muerte de la menor Stephora Joseph

Stephora Joseph, de 11 años de edad, quien falleció durante una excursión escolar. ( FUENTE EXTERNA )

A casi seis meses de la muerte de la niña haitiana Stephora Joseph, ocurrida durante una excursión escolar del Instituto Leonardo Da Vinci en la provincia Santiago, el proceso judicial continúa avanzando en los tribunales con nuevas diligencias de investigación, así como con interrogatorios a testigos menores de edad.

El abogado Miguel Valdemar Díaz, representante legal de la familia de la menor fallecida, explicó que el Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago ordenó un anticipo de prueba contra cinco estudiantes que figuran como testigos clave en la investigación.

Díaz indicó que, aunque muchas personas perciben que el caso ha permanecido en silencio, el proceso se encuentra en una etapa investigativa reservada, en la que las partes han continuado realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/whatsapp-image-2026-05-12-at-123107-pm-3c41b9e3.jpeg Miguel Valdemar Díaz Abogado de la familia deStephora Joseph. (ANEUDY TAVÁREZ)

Según explicó, la defensa de la familia ha depositado más de 20 solicitudes de investigación, algunas de las cuales, asegura, inicialmente no fueron ejecutadas por el Ministerio Público, situación que motivó recursos ante los tribunales para exigir su cumplimiento.

Entre las diligencias solicitadas figuran interrogatorios a menores presentes durante la excursión, mediciones de distancias, revisión de tiempos de respuesta del sistema de emergencias 911, así como la entrega íntegra de los videos captados el día del hecho.

El jurista afirmó que algunos de los menores habrían revelado información relevante sobre una supuesta prohibición de llamar al 911 por parte de cuidadoras presentes en el lugar, aspecto que ahora forma parte de las líneas investigativas.

La muerte de la niña se produjo el pasado 14 de noviembre de 2025 en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Instituto Leonardo Da Vinci.

Medidas de coerción y próximos pasos legales

Por este caso ya fueron sometidas varias personas, contra quienes se impusieron medidas de coerción consistentes en garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Entre ellas figuran Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavares Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel.

Nuevas medidas

En tanto, el conocimiento de la solicitud de nuevas medidas de coerción contra otros implicados fue programada para el próximo 28 de mayo.

Entre las personas que serán presentadas ante el tribunal en la referida fecha figuran Eduardo Rafael Estévez Bretón, Fredy Núñez, además de Julio César Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz.