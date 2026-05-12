Conocerán este martes medida de coerción contra acusada de asfixiar a su hija en San Cristóbal

Vista de Yoleydi Linarez Araujo este sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal conocerá este martes la medida de coerción contra Yoleydi Linarez Araujo, acusada de quitarle la vida a su hija de 6 años en un hecho ocurrido el 11 de marzo, en la comunidad Sabana Toro.

La audiencia está pautada para la mañana de este martes, luego de que el tribunal aplazara el sábado el conocimiento de la solicitud presentada por el Ministerio Público.

De acuerdo con la defensa de la imputada, el aplazamiento fue solicitado para preparar los presupuestos y reunir los elementos necesarios para estructurar la estrategia legal a favor de la acusada.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Linarez Araujo, a quien señala como responsable de la muerte de la menor, identificada como Milianny Linarez.

El hecho

El día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.

En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.

Sin embargo, el Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de los resultados de la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que estableció que la niña murió por "asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios", determinando una muerte violenta de etiología homicida.

Investigación y arresto

El Ministerio Público sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.

De acuerdo con un comunicado del órgano acusador, la orden de arresto contra la mujer fue ejecutada el miércoles 6 de mayo, luego de una investigación que incluyó entrevistas, levantamiento de cámaras de vigilancia y recolección de evidencias.