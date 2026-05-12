Miguel Ángel Araujo, padre de la niña Milianny Linarez, de 6 años, fallecida en la provincia San Cristóbal, aseguró este martes que en la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se detectó presunta manipulación sexual contra la menor “durante mucho tiempo”.

Al ofrecer declaraciones a la prensa a las afueras del tribunal donde se conoce el proceso contra Yoleydi Linarez, madre de la niña y acusada de matar a la menor por asfixia, Araujo sostuvo que esa información aún no ha sido revelada completamente durante el proceso judicial.

“¿Supuesta violación? No. El Inacif, no lo digo yo, lo dice el Inacif, que hay manipulación sexual también durante mucho tiempo y eso no ha salido a la luz todavía”, expresó.

El padre de la menor afirmó además que espera que el caso sea esclarecido y que todas las informaciones relacionadas con la muerte de la niña salgan a la luz.

Estado del proceso judicial

Las declaraciones de Ángel Araujo fueron ofrecidas luego de que fuera aplazado para el viernes 15 de mayo el conocimiento de la medida de coerción contra la imputada.

La abogada del padre de la víctima, Dileidy Miliano, explicó que la defensa de la imputada solicitó acceso a varios videos depositados por el Ministerio Público en una memoria USB, así como a una entrevista realizada a Linarez Araujo.

No obstante, indicó que dicha entrevista no forma parte del expediente de solicitud de medida de coerción, por lo que el tribunal rechazó su entrega.

El hecho

El 11 de marzo, día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.

En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.

Sin embargo, el Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Inacif estableciera que la niña murió por "asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios", determinando una muerte violenta de etiología homicida.

El órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.