Mujer atacó con un bisturí a una niña dentro de escuela en Azua; la condenan a 10 años de prisión

Lo que comenzó como una jornada escolar común el 17 de octubre de 2022, en un centro educativo de Azua, terminó convirtiéndose en una escena de violencia que dejó marcada a una estudiante de apenas 11 años.

Años después de aquel hecho, la justicia dominicana condenó a 10 años de prisión a Keila Rosanna Pérez, tras hallarla culpable de agredir con un arma blanca a la menor dentro de la escuela, según informó este martes el Ministerio Público mediante un comunicado de prensa.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Colegiado del distrito judicial de Azua, luego de acoger la acusación presentada por el Ministerio Público, que calificó el hecho como tentativa de homicidio.

La atacó con un bisturí

De acuerdo con el expediente judicial, Pérez llegó al centro educativo acompañada de una hija adolescente. Ambas irrumpieron en las instalaciones escolares y, en medio del incidente, comenzaron a lanzar piedras contra un profesor que se encontraba en el lugar.

Segundos después, la situación escaló aún más. Según estableció el órgano acusador, la mujer se dirigió hacia la estudiante de 11 años y la atacó con un bisturí, provocándole una herida en el lado izquierdo del rostro.

Durante el juicio, los procuradores fiscales Franklyn Vicente y Mercedes Soriano sostuvieron que las acciones de la acusada constituyeron una violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, los cuales sancionan la tentativa de homicidio.

Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal dictó una condena de 10 años de prisión contra Pérez, quien deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres.

El caso generó consternación en la comunidad educativa de Azua debido a la gravedad de la agresión y al hecho de que ocurriera dentro de un entorno escolar.