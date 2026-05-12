La coartada de mujer acusada de asfixiar a su hija en San Cristóbal, según el Ministerio Público

Vista de Yoleydi Linarez Araujo el sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

"¡Auxilio, auxilio, mi niña!", fue la alarma que alteró a los moradores del sector Sabana Toro, en la provincia San Cristóbal, la mañana del 11 de marzo, cuando Yoleydi Linarez Araujo descendía del tercer nivel de un edificio de apartamentos con la pequeña Milianny Linarez en brazos.

En ese momento, Linarez Araujo, quien hoy es acusada por las autoridades de haberle quitado la vida a su hija, describió el hecho como un accidente y en sus primeras declaraciones, aseguró que había salido al colmado por unos minutos y que al regresar había encontrado a la niña tendida en el baño.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que Linarez Araujo habría utilizado esta descripción "como coartada" para intentar ocultar la muerte de su hija de seis años.

Según el expediente de solicitud de medida de coerción, la mujer presuntamente salió "unos 20 minutos a un establecimiento comercial y al retornar fingir encontrar a la víctima sin signos vitales tirada en el suelo en el interior del baño, simulando una causa distinta de la muerte".

De acuerdo con el órgano acusador, Milianny murió por "asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios", conforme al informe de autopsia judicial No. SD-A-0263-2026 emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El Ministerio Público indicó que la investigación inició luego de que las autoridades fueran notificadas sobre el fallecimiento de la menor en la emergencia pediátrica del Hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, donde fue trasladada el mismo día de los hechos.

Posteriormente, agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron levantamientos de cámaras de vigilancia, entrevistas, interrogatorios y recopilación de evidencias.

Videos y testimonios

Según el expediente, las imputaciones están sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat) de la Policía Nacional.

El documento establece que las imágenes de vigilancia muestran a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la niña. Asimismo, el Ministerio Público sostiene que familiares de la imputada y de la menor habían salido previamente del lugar antes de que ocurrieran los hechos.

Dentro del período en que se habría producido el homicidio, el expediente señala que la única persona ajena que ingresó a la zona fue una vecina identificada como Lennys Lizbeth Angomas Pinales, quien reside al lado de la acusada.

Según la investigación, la testigo declaró haber visto a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a la residencia.

El expediente también recoge entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber observado únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con el Ministerio Público, estos elementos permiten establecer que la imputada tenía el "dominio exclusivo" de la escena y de la menor fallecida.

La mujer fue arrestada el miércoles 6 de mayo, en cumplimiento de la orden judicial No. 01541-2026-AJOR-01432.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia aplazó este martes, por segunda ocasión, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Linarez Araujo.

La audiencia fue reprogramada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, debido a la falta de documentos y a solicitudes realizadas por la defensa de la imputada.

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