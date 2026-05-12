Penalistas piden a Luis Abinader convocar el CNM para evaluación de jueces de la Suprema Corte

Los penalistas que son miembros del Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) y que llamaron al presidente Abinader convocar el CNM para la evaluación de once jueces. ( FUENTE EXTERNA )

Abogados penalistas y miembros del Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) exhortaron este martes al presidente Luis Abinader a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para poner fin a la "incertidumbre" que, según afirmaron, afecta al sistema de justicia debido a la falta de evaluación de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Durante una rueda de prensa, los juristas, encabezados por Carlos Balcácer, Cándido Simó e Ingrid Hidalgo, señalaron que la situación no solo impacta a la SCJ, sino que también genera inseguridad en todo el sistema judicial.

Recordaron que el presidente de la Suprema Corte, Henry Molina, junto a otros diez magistrados, ya agotaron el período constitucional establecido para sus funciones y están para que se les valore su desempeño.

Llamado a evitar interferencias

El abogado Carlos Balcácer sostuvo que la evaluación es un "tema de dominio propio, discreto y facultativo del CNM", por lo que ningún otro organismo o institución debe entrometerse.

El jurista hizo referencia a los planteamientos de Participación Ciudadana, entidad que ha pedido que las evaluaciones se realicen con transparencia y evitando errores del pasado que puedan generar desconfianza.

"Es un tema que entendemos que no debe haber intromisión de ese sector (Participación Ciudadana), es un tema muy religioso de ellos y hay que respetarlo", dijo Balcácer.

En la misma línea, Cándido Simó afirmó que la facultad del Consejo Nacional de la Magistratura está establecida en la Constitución y que serán los consejeros quienes decidirán, tras las evaluaciones, si ratifican o sustituyen a los magistrados de la alta corte.

Por su parte, Ingrid Hidalgo recordó que los jueces de las altas cortes aceptan un período de siete años al ser designados y que una eventual continuidad dependerá únicamente de la decisión del CNM.

Sobre posible paro de jueces

Los miembros del IDDP evitaron fijar posición respecto a la convocatoria a paro anunciada por un grupo de jueces para el próximo 21 de mayo, alegando que aún desconocen el alcance de la protesta y quiénes la organizan.

"Hasta el momento podríamos decir que es un rumor, porque no hay un rostro visible ni una organización identificada convocando ese paro", manifestaron.